La icónica figura del pop será recordada en un concierto vía streaming con fines benéficos.

El 8 de enero de 1947, en el distrito londinense de Brixton, nacía el músico, compositor y cantante británico David Bowie (David Robert Jones), uno de los artistas más influyentes de la música popular de la segunda mitad del siglo XX. Vendió más de 135 millones de discos y se convirtió en uno de los iconos del pop gracias a su estilo innovador y a la frescura de sus canciones. Exintegrantes de su banda, comandados por el pianista Mike Garson, y figuras como Trent Reznor, Billy Corgan, Perry Farrell, Adam Lambert y Duran Duran, entre otras, serán parte del concierto por streaming que se realizará este viernes 8 de enero, para celebrar el 74º aniversario del nacimiento de David Bowie.



"Just For One Day" es el nombre del espectáculo que también reúne al actor Gary Oldman, a la cantante Macy Gray, al vocalista de The Cult Ian Astbury, al corista de The Rolling Stones Bernard Fowler y una superbanda integrada por Corey Taylor, de Slipknot; Taylor Hawkins, de Foo Fighters; y Dave Navarro y Chris Chaney, de Jane´s Addiction.



También serán de la partida distintos músicos que integraron la banda acompañante del homenajeado, como el caso de la bajista Gail Ann Dorsey, y el famoso productor Tony Visconti. La celebración se producirá además a dos días de que se cumplan cinco años de la muerte del icónico artista británico.





Los shows se llevarán a cabo desde distintos escenarios, las entradas pueden adquirirse a través de la página RollingLiveStudios.com y el concierto permanecerá en la modalidad ondemand durante 24 horas. Será con fines benéficos, ya que parte de lo recaudado será destinado a la organización "Save The Children".

Con una larga trayectoria que incluye 25 discos editados y una trascendencia a otras ramas del arte y la cultura, como el cine y la televisión, Bowie deslumbró a su público con sus canciones y lanzamientos. Su último disco fue “Blackstar”, integrado por siete temas que incluyen "Lazarus" y "Girl Loves me". Entre algunos de sus reconocimientos más destacados, en 2004, la revista Rolling Stone le posicionó en el puesto número 39 de su lista de los cien artistas más importantes de todos los tiempos y en el puesto 23 de su lista de los mejores cantantes de todos los tiempos

David Bowie murió de cáncer hepático en la ciudad estadounidense de Nueva York, en donde residió los últimos años junto a su esposa, la modelo somalí Imán. Además, le sobreviven sus dos hijos, Duncan y Alexandria.