Euforia por el anuncio del Chango Spasiuk que todos esperaban: “Nos vemos”

Chango Spasiuk es un referentes del folklore en general y de la música del litoral argentino en particular, especialmente del chamamé, al que ha aportado un sonido renovador y contemporáneo. Su música se caracteriza por la fusión de elementos tradicionales del chamamé con influencias de otros géneros, como el jazz y la música clásica. En el marco de la temporada de verano, el famoso artista de Misiones adelantó una novedad que muchos esperaban.

“¡A puro Chamamé!”, indica el anuncio del Teatro Margarita Xirgu, ubicado en el barrio porteño de San Telmo, para anunciar el próximo espectáculo del cantante popular en ese escenario destacado. “Este 14 de febrero, no te pierdas esta fiesta inolvidable: Chango Spasiuk y su banda en vivo, llevando el chamamé, las polcas y los schotis al siguiente nivel!”, remarcó el anuncio oficial que compartió en sus redes sociales

“Bailá, sentí, viví. El chamamé no se cuenta, se celebra”, destaca la publicación que también adelanta que la noche comienza con DJ Lauphan “encendiendo la pista y luego, el vivo será pura energía”. El show de Chango Spasiuk será en el Casal de Catalunya en Buenos Aires, ubicado en Chacabuco 875, en el barrio de San Telmo, desde las 21. Se pueden conseguir entradas en el sitio web tuentrada.com.

Por otra parte, el compositor también informó desde su perfil de Instagram que realizará un show en Uruguay: “Amigos. Nos vemos el 20/2!”. En el marco del Festival Medio y Medio 2025, el destacado músico argentino brillará una vez más en el país vecino. Se pueden comprar entradas por redtickets.uy.

El Chango Spasiuk cruzó a Mieli por la censura del Gobierno

Días atrás, el Chango Spasiuk se manifestó para apoyar a la banda infantil Canticuénticos, luego de que su popular canción "Hay Secretos" fuera eliminada del portal Educ.ar por el Gobierno nacional. Además, el artista ícono del folklore argentino detalló un momento especial de su carrera.

“Es hermosa esta canción para niños de Canticuénticos, que la borraron del Ministerio de Educación y la prohibieron de alguna manera”, lamentó Chango Spasiuk en una entrevista radial con Víctor Hugo Morales. Luego, el referente del chamamé consideró: “Me parece que hay secretos pesados que no hay que guardar y hay que tener memoria”.

“La cultura y la música es un espacio, no solamente de recreación, sino para ejercitar la memoria”, afirmó el compositor sobre la polémica medida de la cartera educativa. “La música se nutre de la historia que nos atraviesa”, remarcó el músico misionero y sumó: “Hacemos lo mejor que podemos y eso lo compartimos con la gente para estar a la altura de ese cariño y respeto”.

Spasiuk se presentó en el Festival de la Música del Litoral en Misiones, su provincia natal, y agitó a un público apasionado por el folklore con un fuerte mensaje político. "Estamos felices, pero no nos olvidamos de los estudiantes, ni de las universidades, ni de los jubilados, ni de toda la gente que la está pasando mal ahora", lanzó con un mensaje entre líneas hacia Javier Milei.

"La música y la cultura no es solamente recreación, también es un espacio para pensar en voz alta lo que somos, dónde estamos y la historia que nos atraviesa. Si no dijera eso, sería un hipócrita que está totalmente desconectado de la gente que te rodea", concluyó El Chango. El público respondió con gritos y aplausos en sintonía con lo dicho por el músico, quien no se quedó callado frente al complejo contexto económico del país.