Lasso dialogó con El Destape Web sobre su presente profesional.

Lasso es un músico venezolano que se presentó en la pasada edición de Lollapalooza en Argentina y se prepara para llevar el Malcriado World Tour al Teatro Gran Rex el próximo 16 de diciembre. El artista dialogó con El Destape Web sobre su presente profesional, su conexión con Argentina y adelantó algo de lo que ocurrirá en el mencionado recinto porteño a fin de año.



¿Cómo fue pasar por el Lollapalooza en Argentina? ¿Cómo notaste al público?

-Fue un sueño, yo siempre había querido tocar en el Lollapalooza y además fue un gran horario. Toqué el Himno Nacional Argentino también, para agradecer a Argentina por cómo se han portado con los venezolanos. Fue muy especial, una de las presentaciones que probablemente recuerde toda mi vida.

En relación a esto que decís de cómo los argentinos se portaron con los venezolanos, ¿qué tenés para decir?

- Nosotros hemos salido en éxodo de Venezuela en los últimos 15 años, unas 9 millones de personas a todas parte del mundo, no sé bien la cifra. Y la hemos pasado muy duro. Y aquí en Argentina siento que la gente ha sido muy noble y generosa con nosotros. Y, de nuevo, nadie tiene por qué darte nada. Que sean generosos contigo es algo que hay que agradecer porque no es algo que se encuentra en todos los países. Eso es muy especial para mí.

Lasso en vivo.

¿Y vos como artista y también en lo personal cómo vivís lo que pasa en tu país?

- Con mucha tristeza, lo digo desde un ángulo más personal: la gran mayoría de la gente que conozco se fue, incluyendo a mi familia. Y es algo muy duro, porque tú creces en un lugar y los sitios que frecuentas, la panadería, la farmacia, lo que sea, toda la gente ya no es la gente con la que creciste, la mayoría de la gente se fue. Entonces, es algo que me duele mucho y no se van porque quieran, sino porque la situación no te permite seguir viviendo allá.

Cambiando de tema, ¿cómo te preparás para tu show en el Gran Rex?

- Muy emocionado. Es uno de los teatros más lindos que hay en el mundo. Es imponente, es inmenso encima. Me parece un sueño estar tocando ahí.

¿Qué se puede contar del show?

- Es un show muy diferente en el sentido de que mezclo muchos elementos teatrales: hay un hilo conductor, un cuento tras de las canciones. Es un show muy dinámico y es prácticamente nuevo en relación a lo que venía tocando antes. Entonces, lo ideal con esto es que la gente que salga quiera volver.

¿Qué artistas argentinos admirás? ¿Hay alguno con quien te gustaría colaborar?

- Muchos, me encantaría colaborar con Miranda!. Fui muy fan de niño de ellos.

Lasso, en el Lollapalooza.

¿Ellos en Venezuela son reconocidos también?

- Es que allá suena mucho MTV, entonces ese disco de Don, El Profe, sonó mucho y eso escuchábamos con mis amigos en el colegio. Y tuve la oportunamente de sentarme a escribir una canción con Ale (Sergi) y fue muy surreal. También toda esta camada de artistas, María Becerra es alguien con quien me encantaría trabajar. Es alguien que vi cómo pasó de ser youtuber a ser la cantante más grande del mundo, muy loco.

¿Con Ale Sergi qué canción escribieron?

- Una canción para un par de proyectos, para ver qué tal.

¿Cómo vivís este momento de tu carrera? ¿Cómo vivís tu presente profesional?

- Más bien intento estar en el estudio cada vez que puedo. Siempre quiero estar escribiendo canciones, este es el año en el que más he compuesto en mi vida. Quiero ver si paso las 100 canciones en un año, ya voy 50. Espero llegar.

¿Y esas canciones son para el repertorio tuyo?

- Sí, o sea ni siquiera lo veo como que necesito canciones. Las escribo porque me gusta.

Claro, no tienen una finalidad concreta.

- No, literal es como que te inviten a jugar al fútbol. Así es para mí ir al estudio, tengo carpetas y carpetas de canciones. Ya escribí tanto que sé para dónde ir. Tengo una lista de títulos de canciones en un block de notas infinita, entonces lo que hago es sentarme y buscar con qué título conecto ese día para escribir algo que tenga que ver con eso.