Emoción en el tango por lo que pasó con Astor Piazzolla en Brasil: "La gente"

El histórico bandoneonista Astor Piazzolla fue una figura reconocida mundialmente y Brasil no es la excepción.

El músico y arreglador Nico Sorin reinterpreta parte de la obra de Astor Piazzolla con su conjunto electrónico y aborda su música con un enfoque alejado del tango tradicional de las orquestas típicas. Sin embargo, el compositor destacó la influencia del género musical rioplatense y la presencia de las creaciones del bandoneonista en todo el mundo. Para ello reveló una situación muy emotiva que vivió en Brasil cuando tocó un éxito del 2x4.

“Meterme a estudiar las partituras de Astor con su caligrafía, tachones, anotaciones fue como volver al colegio, ver como componen estos grandes maestros, meterse con la lupa en esos detalles es volver a estudiar”, detalló Nicolás Sorín en una entrevista. El músico presentará “Piazzolla en el Coliseo”, luego de dos años de éxito con salas repletas en diversos escenarios de la Ciudad de Buenos Aires.

Se trata de un espectáculo en el Teatro Coliseo que tendrá lugar el 15 de abril y donde propone un nuevo giro a las presentaciones en formato electrónico que se han consolidado como una de las grandes revelaciones de la escena porteña. Allí estará acompañado por Franco Fontanarrosa en bajo eléctrico, Noelia Sinkunas en piano, Nana Arguen en guitarra eléctrica, Marcos Cabezaz en vibráfono, marimba y percusión, Federico Santisteban en bandoneón y Rodrigo Gómez en batería.

Con música de Piazzolla atravesada por nuevas sonoridades, Sorín trabajó en los arreglos de temas y reversiones que incluyen desde clásicos como “Libertango” y “Balada para un loco”, así como “Zita”, “Michelangelo 70” y muchas más. Y en ese sentido, el artista expresó: “La música de Astor tiene una dinámica y pasajes más suaves, sutiles, liricos y de repente brío y un poder tremendo”.

“Tiene eso pero me alucina cómo uno cierra los ojos y se imagina Buenos Aires, uno ve colectivos, edificios, gente. Tiene una cualidad universal pero por otro lado lo nuestro. Tocando en Brasil en pueblos donde nadie lo conocía, los ojos de la gente se humedecían con Adiós Nonino, son himnos”, detalló Sorín en una nota con Ámbito.

Cabe mencionar que el bandoneonista, fallecido en 1992, realizó varias giras por Brasil, pero en la década del ´80 armó una enorme producción y diversas giras por ese pasó. Allí realizó un recorrido que tuvo como hito la presentación en el programa conducido por Caetano Veloso y Chico Buarque en el teatro Fénix de Rio de Janeiro. Ambos tenían una profunda admiración por Astor y lo consideraban uno de los mejores músicos populares del mundo.

Astor Piazzolla junto a Tom Jobim, Chico Buarque y Caetano Veloso.

Detalles del show de Nicolás Sorín con la música de Astor Piazzolla

“El nombre octeto electrónico el que usó Astor en los ´70 tiene otro significado porque no es música electrónica pero si haberle puesto batería, bajo, guitarra eléctrica al tango”, explicó el artista a dirigido prestigiosas orquestas como la London Session Orchestra, la Mexico Symphony Orchestra y la Henry Mancini Orchestra, entre otras. “Aquí tenemos guitarra eléctrica, toco sintetizadores, no es música electrónica, es una banda ligada al rock. Astor estaba en ese momento siendo interpelado por el rock progresivo de los ´70 y eso lo influenciaba”, agregó.

Del mismo modo, remarcó sobre el ícono del tango: “No hubo compositor más arriesgado y vanguardista que Piazzolla, fue injustamente criticado por eso”. “Para mí, la tesis fue armar una banda sin músicos de tango porque para hacer la música de Piazzolla no es necesario venir del tango. El tango fue un vehículo pero su música es mucho más personal y va más allá”, aclaró.

Finalmente, Sorín explicó: “Me han propuesto hacer varias cosas previamente a este show y siempre me negué por pudor, por respeto a la música de Astor. Pipi me pidió que hiciera este show en La ballena del CCK y fue el punto de partida, replicando el Olimpia de parís en el ´77 como octeto electrónico. Fue un homenaje a ese disco y la llave fue perder el pudor. Para rendir homenaje a Astor lo único que no se puede ser es tibio”.