Emoción en el folklore por Los Nocheros y el origen de una histórica zamba: “Como mujer”

Mario Teruel de Los Nocheros protagonizó un video emotivo sobre el origen de una zamba histórica.

Los Nocheros es uno de los conjuntos del folklore más destacados de la Argentina por su gran repertorio de canciones que se convirtieron en himnos. Uno de los temas que marcaron la historia del grupo salteño es “Me enamoré de una zamba”, sobre el cual Mario Teruel contó el origen especial vinculado con su esposa, Noemí Cristina “La Moro” Laspiur, y Jorge Rojas, el popular ex Nochero.

“¿Conocían la historia de esta canción mágica escrita por ‘La Moro’?”, preguntaron Los Nocheros en las redes sociales, donde publicaron un video del mencionado fundador del conjunto y allí explica lo que significó esa pieza musical. “Un día en la casa de Jorge, hemos ido con toda la familia. Hemos tocado una chacarera y ha salido a bailar Jorge con su mamá. Y ahí nomás he tocado una zamba”, comenzó a relatar Mario Teruel durante un viaje.

Luego describió la escena que veía mientras tocaba una canción: “Ah, parecía que andaban en el aire, che. La Micha bailaba muy bonito. No tocaba el piso”. En ese momento, el salteño recrea una conversación con su pareja y compositora del grupo: “Entonces, yo dije, ‘Mira cómo baila de lindo la mamá de Jorge’. ‘Sí’, me dice. ‘Sí, la estoy viendo’, me dice. ‘¿Y has visto la luna?’. Al costado estaba situada, toda bien enramada del algarrobo y en medio del algarrobo se la veía la luna”.

“Hemos quedado con esa imagen, cuando llegaba a Salta le dije: ‘Hagamos, Me enamoré de una samba’. Y justamente pensando en la samba como mujer, ¿no?”. “Y bueno, y La Negra pintó todo, tal cual como sucedió. Pintó como se veía la luna, como venía el sol. Pintó en el momento en que La Micha sacó el pañuelo. Ah, ahí se armó cuando revolvió el pañuelo. Lo ha ido describiendo así tan, tan bonito. Y así salido ‘Me enamoré de una zamba’”, completó Teruel sobre la mamá de Álvaro.

Mario Teruel contó para los seguidores en Instagram la historia de una zamba que compuso con su esposa "La Moro".

Emotivas reacciones a la historia de un famoso tema de Los Nocheros

Como era de esperarse, la publicación se llenó de reacciones de cariño y admiración por el artista popular de nuestro país. “Que bendición tuviste y tenés, Mario, querido! El haber conocido y tener como esposa esa poetisa con tantos sentimientos y vivencias sobre momentos únicos de la vida de cualquier ser humano y lugar, y que en un abrir y cerrar de ojos lo plasma en una canción!! Por Dios que ese don y esa magia te acompañe y guíe en todos los momentos del arte de la música. A vos y a todos los cantantes y músicos de nuestra tierra!!!! Son personas únicas que nacen y no mueren jamás!”, fue uno de los comentarios más destacados en Instagram.

Cabe recordar que “La Moro” falleció el 7 de octubre de 2023, tras padecer sufrir dos aneurismas en enero de ese año y entrar en coma farmacológico días antes de su deceso. Tenía 58 años y se constituyó en una de las grandes exponentes del folklore salteño de las últimas décadas, ya que le puso su sello en algunas de las letras más significativas del grupo, como la mencionada “Me enamoré de una zamba”, “Viento del algarrobal” y “La yapa”.