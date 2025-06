La hija de Soledad Pastorutti festejó sus 15.

La hija mayor de Soledad Pastorutti cumplió 15 años a principios de este mes y los celebró en una fiesta llena de elegancia, diversión y emoción. En un reciente posteo de Instagram, se pudo ver cómo fueron los preparativos relativos al vestido escogido por la adolescente que nació el 10 de junio del 2010.

Antonia Audoglio es la primogénita de Soledad, fruto de la relación de la cantante con Jeremías Audoglio, hombre al que conoció en la escuela nocturna de Arequito -establecimiento al que iba ya que tuvo que dejar la educación secundaria cuando su fama explotó a sus 15 años- a los 19 años. Desde entonces, La Sole y su pareja transitaron su historia de amor que aún continúa: además de Antonia, tienen a Regina, de 12.

La hija de La Sole fue protagonista de un reciente video viral en Instagram en el que se vieron los preparativos del diseño del vestido: lució una impecable pieza en tonos blancos con brillos, flecos y tules, ideal para la ocasión en la que se encontraba. "El vestido de Anto nació de un sueño. En Pupe Tete escuchamos su historia y diseñamos juntas una pieza única, con cada detalle creado a mano y pensado especialmente para ella", escribieron en el pie de foto del posteo hecho en Instagram por los diseñadores del vestido.

El emotivo texto de La Sole por los 15 de su hija Antonia

"Ella dijo fiesta y así fue! Me cuesta mucho salir de la emoción vivida anoche junto a mi familia y amigos! Antonia es un ser especial, no puedo creer que ya cumplió 15 años! Parece que fue ayer que podía cargarla en mis brazos!!! Sigue siendo tan dulce, cariñosa, bella y buena como cuando era niña", comenzó La Sole. Y sumó: "Comparto con ustedes, que siempre están ahí tirando de las buenas, uno de los momentos más felices de mi vida!!! Saben que me encanta festejar y que soy la primera en salir a la pista! Vivimos una noche maravillosa y mágica rodeados de amor y felicidad! Gracias a todos los que la hicieron posible, a los que desde lejos enviaron besos y abrazos y en especial a mi familia por enseñarme el verdadero sentido de la vida! Anto mamá te ama y verte feliz es mi mejor logro!".

La familia de La Sole.

Al mismo tiempo, la artista le dedicó a su hija unas sentidas palabras en el día de su cumpleaños, cuando escribió: "Amor mío sólo Dios sabe cuánto significa tu presencia en mi vida! Palabras para qué? si no podrán jamás describir esto que siento… gracias por enseñarme a ser mamá… A vivir con verdadero sentido. 15 años de un amor a primera vista infinito y bello… Siempre a tu lado deseando que seas libre y feliz! Feliz cumpleaños", escribió Pastorutti en el pie de foto de su posteo.

La Sole habló sobre su manera de vivir la fama y el dinero en su adolescencia

“Está el que se compra el auto 0KM y pasa por el centro del pueblo a todo lo que da. Y está el que toma más recaudos porque sabes que hay cosas que son como guiños dentro de la sociedad. Yo ya tenía algo, que no lo podía evitar, que era que ya era famosa. Eso para mucha gente de mi edad, en ese momento decía: ‘ay’, o sea, eso y agrandarse, era lo que venía. Sí, era un poco incómodo a veces, no sé si culpa, yo trabajé mucho siempre", comentó Pastorutti.