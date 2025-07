El palo de Chizzo a Milei en pleno recital de La Renga en Huracán: "El león"

La Renga brindó el último de los tres recitales en el Estadio Tomás Adolfo Ducó de Huracán en lo que fue una noche a puro rock nacional. La banda conformada por Chizzo Nápoli, Tete y Tanque Iglesias tocó el tema Hay un tirano que es para vos y posterior a eso, el cantante lanzó una chicana contra el presidente Javier Milei antes de dar comienzo a Panic Show.

En la noche del sábado 5 de julio, La Renga hizo vibrar a todo el estadio de Huracán en un show que duró aproximadamente dos horas y media. La banda, una de las históricas de rock nacional, volvió a tocar en Capital Federal después de bastantes años en medio de restricciones que hubo por parte del gobierno porteño y finalmente se presentó en tres oportunidades. Como era de esperarse, Chizzo lanzó un dardo contra Milei en un contexto marcado no solo por haberse mostrado en contra del Presidente, sino porque el líder de La Libertad Avanza utiliza sin permiso la canción Panic Show para fines políticos.

"Hay un tirano que me robó el león", lanzó Chizzo antes de presentar Panic Show, luego de haber tocado Hay un tirano que es para vos, nombre real de la canción. "Perdón, se me confundieron los temas, Panic Show"; ironizó para las risas de la gente presente, que en ciertos momentos del recital coreó "el que no salta, votó a Milei", una constante en los recitales de la actualidad. Luego, el video se viralizó en las redes sociales y causó todo tipo de reacciones.

El homenaje que hizo La Renga a Pablo Grillo meses atrás

Sobre el cierre del show que se realizó en abril en La Plata a beneficio de Bahía Blanca y asistieron más de 25 mil personas, se proyectó en la pantalla gigante una imagen del fotógrafo y las frases "Arma de creación masiva" y "Justicia por Pablo Grillo".

Por su parte, el bajista Tete Iglesias se puso una remera con las mismas frases en apoyo a Pablo Grillo y de inmediato comenzaron a tocar Hablando de la Libertad, tema histórico de La Renga con el que suele cerrar desde hace años sus recitales y una de las más queridas por el público.