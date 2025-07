Nueva encuesta: quién ganaría un balotaje entre Milei y Cristina

Una nueva encuesta de la consultora Trends reveló que, si hoy hubiera un balotaje entre el presidente Javier Milei y la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner -proscripta por el Poder Judicial-, el libertario se impondría por más de cuatro puntos. En un escenario sin balotaje, la diferencia que saca Milei es todavía más grande.

Para realizar la encuesta, la consultora le hizo el cuestionario a 3.678 argentinos en condiciones de votar en las elecciones legislativas de este año, entre el 16 y el 28 de junio. El margen de error informado es del +-1,6% y el nivel de confianza es del 95%.

"Imaginando un escenario hipotético en el que los únicos candidatos fueran Javier Milei y Cristina Kirchner*, ¿a cuál votaría para Presidente de la Nación?", preguntó Trends sobre el final de la encuesta. Allí, el 48,8% optó por Milei y el 44,1% se inclinó por la dos veces presidenta; el 7,1% quedó encasillado en la opción "no sabe/no contesta".

En un escenario de elecciones multipartidarias, con múltiples listas, Milei saca una diferencia mayor: lidera con el 44,3. Le sigue "un candidato del peronismo unido", con el 39,1%; luego aparece "un candidato de la izquierda", con el 2,3%, y después está el voto en blanco, con el 2,8%. La elección de otro candidato llegó al 6,4% y el ítem "no sabe/no contesta" quedó en 5,1%.

Las elecciones por partido político y por alianza

Además, se planteó un escenario electoral para este año en el que cada encuestado debía inclinarse por un partido, sin alianzas. Allí, La Libertad Avanza se despegó, con el 42,4%, muy por encima del "kirchnerismo", que cosechó el 25,1%. Tercero apareció el "peronismo", con el 14,9%; el PRO sacó el 5,6% y la izquierda, el 3,1%.

A nivel alianza, una lista conjunta entra el PRO y La Libertad Avanza sacaría, si las elecciones para el Congreso Nacional fueran hoy, un 44,8%. En segundo puesto aparece una hipotética lista del "peronismo unido", que podría llegar a sacar el 39,6%; tercero quedaría la izquierda, con el 4,1%. Además, un alto porcentaje no eligió ninguna alianza en particular: el 4,9% de los encuestados por la consultora Trends dijo que votaría en blanco, el 2% se inclinó por señalar que votaría a otra alianza y el 4,6% quedó en la opción "no sabe/no contesta".