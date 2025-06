El grito peronista de Paco Amoroso en la alfombra roja de los Gardel 2025: el video

Paco Amoroso habló sobre Perón y Maradona en los Gardel 2025.

Ca7riel y Paco Amoroso son el dúo del momento a nivel musical en argentina y su reciente paso por los Premios Gardel 2025 causó repercusión en las redes sociales. Amoroso dialogó con la periodista Eleonora Pérez Caressi en la alfombra roja del evento y allí dio a conocer quiénes son sus ídolos argentinos, entre quienes destacó a Juan Domingo Perón.

Los músicos recibieron el Gardel de Oro por su último trabajo discográfico, Baño María, y también varias premiaciones como Álbum del año; Ingeniería de grabación; Mejor diseño de portada y Mejor álbum pop urbano. Antes de recibir esos galardones fue que Paco protagonizó su momento viral junto a la mencionada periodista.

"¿Cómo vivís esta noche y qué expectativa tenés para los premios?", soltó Pérez Caressi. Por su parte, el intérprete de canciones como La Que Puede Puede y El Único respondió: "Esperamos ganar". La periodista repreguntó: "Hace un ratito los vi saludándose con David Lebón y ustedes son grandes amantes del rock nacional, ¿Qué les pasa por el cuerpo cuando tienen estos encuentros?". En ese momento, Amoroso cerró: "Nos gusta mucho la música y el rock. los queremos mucho a todos. Aguante Gardel, Maradona y viva Perón". La cronista aprovechó para consultarle al músico por Lionel Messi, como ídolo popular de Argentina, y él respondió: "Maradona es mejor".

El comprometido discurso de Teresa Parodi en los Gardel 2025

"Digo no al discurso del odio que reina en nuestro país hoy. Digo no al vaciamiento cultural que pone en peligro instituciones maravillosas que son un orgullo nacional. Hay tanta patria guardada en el arte", comenzó su descargo Parodi, ante la realidad que enfrenta Argentina por quien está en el poder. Y sumó: "Digo no a la descalificación permanente de sociedades de gestión colectiva, que cuidan, defienden y distribuyen los derechos intelectuales de los creadores y creadoras, y de los intérpretes de la música. Digo no a la persecución y estigmatización de los que piensan distinto".

Catriel y Paco Amoroso.

Para finalizar su discurso, Teresa Parodi aludió a CFK tras la condena efectiva: "Si ustedes me permiten, amigas y amigos, con todo mi corazón quiero dedicárselo muy especialmente a Cristina Fernández de Kirchner".

El descargo de Lali Espósito en su paso por los Gardel 2025

Por su parte, Lali Espósito también recibió varios galardones por su canción Fanático y en sus agradecimientos pronunció palabras comprometidas con lo social: "Me sumo a Teresa Parodi, quiero agradecer tus palabras y humildemente sumarme a ellas. Toda salida de cualquier situación de mierda es colectiva, todos juntos podemos encontrar un lugar mejor y mientras tanto pasar el rato haciendo música con cosas que estén buenas para que la gente sepa que no está sola. Es uno de mis videos favoritos porque hay que reírse de las cosas y hacer siempre algo positivo con eso".