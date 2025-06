El Chaqueño Palavecino sorprendió a sus fans con lo que hizo.

El Chaqueño Palavecino es un histórico folklorista de Argentina que es muy activo en sus redes sociales, donde recientemente compartió ante sus fans un video que causó sorpresa. El intérprete de canciones como Amor Salvaje y La Ley y la Trampa se apersonó en el show de un colega en el Teatro Ópera de Buenos Aires sin previo aviso y generó furor en los espectadores.

Lázaro Caballero es el artista musical en cuyo show El Chaqueño tuvo una aparición de sorpresa, recital en el que el formoseño festejó sus 25 años de carrera profesional. "El pasado viernes 6 de Junio, sin avisar, me subí al escenario del Ópera para acompañar al querido Lázaro Caballero, que celebró sus 25 años con la música en el teatro Opera", comenzó su descargo Palavecino.

"Fue un momento cargado de emoción, donde el folclore se hizo abrazo, y la gente... ¡una ovación inolvidable! Lázaro, junto a otros grandes compañeros cantores, son parte de esta nueva generación que honra nuestras raíces, y yo no podía estar ausente. ¡Gracias por tanto cariño! ¡Que viva el canto del pueblo!", continuó El Chaqueño en el pie de foto del posteo de Instagram. Muchos de sus fans le dejaron al músicos mensajes cargados de admiración como "El maestro y su gran alumno. gracias por tanto" y "Qué grande Lázaro, tenés con vos a todo el Trichaco! Mamadera se juntaron todos".

El anuncio del Chaqueño Palavecino sobre su show en Chivilcoy

"El 14 y 15 de junio, en la primera fiesta solidaria. Ahí Pablo Di Santi está a la cabeza organizando este gran festival y yo voy a estar el día 15. Va a ser un gusto encontrarnos con todos, El Chaqueño Palavecino les manda un abrazo grande", escribió El Chaqueño en uno de sus posteos de redes sociales, en alusión a su inminente show en la localidad bonaerense de Chivilcoy.

Chaqueño Palavecino.

El descargo del Chaqueño Palavecino tras su show en Rosario de Lerma

“Gracias mi querida Rosario de Lerma, tierra que me vio crecer y donde siempre es un honor cantar. El predio estuvo colmado de gente, de emoción, de patria… ¡y de folklore! ¡Qué orgullo compartir esta fiesta con mi pueblo!", escribió El Chaqueño. Y recibió comentarios como: "Chaqueño, sos lo mejor cantando, bien merecido tus éxitos, por algo la gente te sigue" y "Primera vez en mi vida que pude presenciar un recital suyo. Gracias por haber venido a mi pueblo Rosario de Lerma y por elegir este lugar para vivir, es un honor que sea vecino nuestro, le deseo muchos éxitos".

Emoción en el folklore por lo que dijo La Sole

"Que lindo público tengo! Que afortunada soy! Desde que era una nena me eligieron y todavía lo hacen! Dos funciones agotadas en el Rex de la calle Corrientes. Dos funciones que quedarán marcadas a fuego en nuestra historia! La vida siempre sorprende… y de vez en cuando, como dice el 'Nano', nos besa en la boca y a colores se despliega como un mapa de nuestra querida Argentina por las butacas de un teatro… Casi 30 años y nos parece que fue ayer… Somos de muchos lados, pero todos de acá", escribió La Sole en sus redes. Y cerró: "La argentinidad sorprende, y cuando creía saberlo todo, me regala un paisaje conocido con otros matices, una mirada nueva, el momento de ser más amable conmigo y dejarme llevar de un lado a otro, como en un vals, por el amor que me dan".