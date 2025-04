El Chacal & Los Alpes Floreados llegan a Niceto Club: "Combato el mundo que no me gusta creando comunidad"

El Chacal & Los Alpes Floreados presentan su gira 2025 y llegan a Niceto Club.

En plena cuenta regresiva para su esperada gira por el Cono Sur, El Chacal & Los Alpes Floreados se prepara para llevar su último trabajo discográfico, Del Otro Lado, a los escenarios de Argentina, Uruguay y Chile. El tour, que comienza el 28 de marzo en Montevideo y culmina el 22 de mayo en el icónico Niceto Club de Buenos Aires, promete ser una experiencia inmersiva, con un repertorio que recorre lo más profundo del universo sonoro del artista, y varias sorpresas en su cierre.

Con seis discos de estudio, múltiples colaboraciones con referentes de la escena alternativa y una visión artística tan ecléctica como profunda, El Chacal se consolidó como una voz imprescindible en la música contemporánea. Desde su paso por The Pelos hasta la creación del colectivo La Gente del Bien, su carrera fue un constante laboratorio creativo, donde la música se entrelaza con el arte visual, la performance y el manifiesto poético.

Tu nuevo disco Del Otro Lado marca otra etapa en tu recorrido artístico. ¿Qué conceptos o emociones te impulsaron en la creación de este álbum?

- Disco a disco tengo como objetivo plasmar el momento en el que estoy. Y no me da lo mismo hacerlo que no hacerlo. Esta vez el concepto tiene que ver bastante con el título que le da el nombre. Ya son 5 años desde que me fui de la ciudad a vivir cerca de la naturaleza. Una especie de autoexilio. Pasé por momentos en los que estaba enojado, o que me daba pudor volver. Y ahora después de tanto tiempo de estar fuera, creo que estoy super amigado y hasta puedo enamorarme más profundamente de la ciudad, porque entiendo el “qué” y el “cómo” me gusta vivirla cuando voy.

Creo que volviendo a lo del concepto... Ya me siento del otro lado en algún punto, y puede sonar un poco canchero o altanero, pero verdaderamente no lo es, lo digo sinceramente, desde una perspectiva de que hay cuestiones que al estar alejado de esa Matrix tan voraz, ya no intento subirme a ese tren que va tan rápido. En este tiempo viviendo en un pueblo, donde el día a día es distinto para mí... más lento... puedo ver un poco más claro cuáles son mis objetivos, disfrutar el camino y entender cómo me gusta llevar a cabo el proceso de cada cosa.

El show en Niceto Club será el cierre de una gira internacional. ¿Qué podemos esperar de esa noche especial? ¿Habrá invitados sorpresa?

- Decirle cierre me limita un poco. Por ahora es lo que tengo anunciado y desde ya que este show no va a ser uno más. Le estoy poniendo todo y es algo muy importante en mi vida musical. Toqué muchas veces en ese venue, ya sea de invitado o abriendo shows. Ahora me toca preparar uno enterito mío. Y la verdad estoy para que sea algo histórico. Desde ya que lo voy a dejar todo, y espero que sea una gran celebración de la música y la amistad.

A lo largo de tu carrera colaboraste con artistas como Goyo Degano, Conociendo Rusia y Trueno. ¿Qué es lo que más valorás de trabajar en conjunto con otros músicos?

- La verdad es que para mí la música es una herramienta que me permitió conectarme con cosas muy profundas de la vida y soy consciente de eso. Lo celebro y lo agradezco. Es distinto el caso de Trueno que el de Goyo y Conociendo Rusia. Porque con Trueno fue un laburo. Grabé en su disco Bien o Mal y lo re contra disfruté y me permitió ser parte de algo muy groso y lo valoro.

En el caso de Goyo o Conociendo Rusia, son mis amigos. Hablamos de ellos en esta pregunta porque que además son muy conocidos .. pero me la paso colaborando con mis amigos y como te decía al principio: la música es una herramienta muy valiosa que me dio la vida, y siempre intento estar rodeado de gente linda, que me inspire, que me valore, y que tenga una razón de ser en este mundo. Toda esta gente y la mayoría con la cual intento relacionarme, pretendo que sean gente honesta, conectada y comprometida con lo que hacen. Eso es lo que valoro de trabajar con diferentes músicos.

Formás parte de proyectos colectivos como La Gente del Bien y La Flipada Japonesa. ¿Qué importancia tiene para vos construir comunidad en el arte hoy en día?

- Yo creo que es todo. Sin eso no le encuentro razón de ser a hacer esto que hacemos. Estamos particularmente en una etapa del mundo muy individualista. Eso se ve y se respira en cualquier industria. Desde siempre me sentí un fusible a la hora de juntar gente y generar comunidad. Te lo puede decir cualquiera de mi generación. Es mi manera de combatir el mundo que no me gusta. Creo que en comunidad y juntándote con gente que te hace bien, podés lograr cosas más profundas e interesantes. Además es más divertido y nutritivo.

Mirando hacia atrás, desde tus inicios con The Pelos hasta ahora, ¿qué sentís que se mantiene intacto en tu identidad como artista, y qué sentís que cambió por completo?

- Creo que lo que se mantiene intacto es la curiosidad, la manija de hacer música y el hecho de comerme el flash de confiar en mí. Eso es muy importante y lo siento vital para cualquier artista. Después, la verdad es que cambió todo. No soy el mismo desde hace 10 años. Cambió mucho mi manera de ser en la vida y mis objetivos como ser humano. Hasta me quedé pelado (se ríe). Además tengo una visión muy distinta de la industria y del “por qué” y “para qué” hago música.

No reniego de mi pasado porque en cada paso veo un montón de recorrido y aprendizaje. Con perspectiva también veo muchos “no” que con el correr del tiempo son muchos “sí”. A lo que voy es que lo que antes podía ser negativo, hoy con el paso del tiempo agradezco que haya sucedido así. Es lo que me transformó en lo que soy hoy, y por más de que el aprendizaje no termina nunca, me siento agradecido con todo lo que pude vivir hasta ahora.