El cantante de Agrupación Marilyn contó por primera vez la historia de Su Florcita y conmocionó a todos: "Yo la conocía"

Qué dijo "Lechuga", el autor de la histórica canción "Su Florcita" lanzada en 2006.

Juan Rivarola es el cantante de la reconocida banda de cumbia Agrupación Marilyn y en los últimos días, su nombre resonó en el ambiente de la cumbia porque contó por primera vez la cruda historia de la canción Su Florcita, lanzada en 2006. "Lechuga" visitó un programa de televisión extranjero, profundizó en torno a la protagonista del tema y su relató causó conmoción en el mundo tropical.

La historia de Su Florcita narra la desaparición y el asesinato de una niña en José C. Paz que Rivarola conocía. "Acá me voy a meter en un tema muy crudo", expresó cuando el entrevistador le consultó qué dijeron los padres al enterarse de la canción. "Yo no conté bien profundamente la historia, pero la nena desaparece. Yo a la nena la conocí, siempre estaba vestida de blanco", introdujo el cantante.

La historia de Su Florcita, la canción de Agrupación Marilyn

"A los padres los mataron ese mismo día que se enteran [la desaparición]. El padre empezó a hacer una colecta diciendo 'mataron a mi hija, mataron a mi hija'. Estoy contando esto por primera vez y es muy fuerte", reiteró Rivarola frente a la atenta mirada del conductor del ciclo. "La primera edición [de los programas informativos] era el padre desesperado en José C. Paz que busca a su hija que desapareció. La segunda edición: lo mataron al padre. El padre va, cae preso porque se da cuenta que el padre había matado... y lo cuento así por los espectadores: el padre había matado a su hija. No importa cómo fue", soltó.

La mirada del entrevistador cambió por completo, ya que no se sabía esta parte de la historia. Con sus manos tapándose la boca entre una mezcla de sorpresa y consternación, siguió escuchándolo. "Yo estaba a la vuelta. Ahí agarré la guitarra con los tres tonos y le hago la canción. Al padre lo matan, no llegó ni a la comisaría. La madre también estaba involucrada porque permitían. Los hermanos se tomaron el palo, la casa quedó abandonada. Hoy vive gente. Cada vez que voy a lo de mi mamá paso por ahí", señaló..

El momento en que el conductor del programa quedó en shock tras el testimonio de Juan Rivarola.

"Yo escribí la canción para esta nena que vivía acá. Y es muy fuerte", agregó con la voz quebrada y mirando al horizonte. "Me encantaría un día hacer como un documental, ir hasta la casa de la nena y la primera vez que yo voy a mostrar la historia de dónde vivía esa nena que mataron que tenía 12 años que yo le hice la canción ¿Entendiste por qué nunca pude hablar con los padres? Nunca pude", concluyó Rivarola, quien dejó entrever que ellos mismos fueron quienes le quitaron la vida a la niña y luego fueron asesinados cuando se supo, en lo que fue una profunda revelación que despertó todo tipo de reacciones.