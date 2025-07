El video de Mario Luis que despertó todo tipo de reacciones.

Mario Luis es una de las voces destacadas del ambiente de la cumbia y en las últimas horas, su nombre resonó por el video que se viralizó en contra de las políticas del gobierno de Javier Milei. El artista de 60 años invitó a apoyar al Hospital Garrahan y a las gestiones obreras en el marco de un evento que se va a llevar adelante en los próximos días.

Son muchos los artistas que se manifestaron en contra de las medidas del gobierno de Javier Milei y una de las voces más reconocidas alzó la voz: Mario Luis. El cantante convocó a la gente al evento "Nadie se salva solo" que se va a realizar en el espacio cultural Museum en la noche del viernes 25 de julio.

Mario Luis tiene una intensa agenda de shows.

"Esta invitación especial es para el día 25 de julio, que se va a realizar la gran fiesta 'Nadie se salva solo', por el Garrahan y por las fábricas bajo gestión obrera. Los esperamos, no nos pueden fallar", invitó Mario Luis a través de un video publicado en sus redes sociales. Rápidamente, se viralizó con comentarios a favor de que el artista se haya involucrado.

"Mis respetos por un video del enorme Mario Luis"; "Tuve que poner un par de temas de Mario Luis para festejar que está del lado Garrahan de la vida"; "Qué jugador Marito", fueron algunas de las reacciones de la gente. El evento comenzará a la medianoche, es a beneficio del Garrahan y las fábricas bajo gestión obrera y lo recaudado irá a sus fondos de lucha.

