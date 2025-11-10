Dua Lipa habló de su paso por la Bombonera.

Dua Lipa fue a ver el Superclásico de Boca y River en la Bombonera el pasado domingo 9 de noviembre y después habló con sus fans al respecto. La diva pop que se presentó el viernes y sábado en el Estadio Monumental se mostró maravillada con lo que vivió en el partido de fútbol.

La voz de hits como Don't Start Now, Levitating y Training Season se muestra interesada por la cultura de cada lugar que visita y en su paso por Buenos Aires no hizo una excepción: Dua quiso ver en primera persona cómo se vive un Superclásico en Argentina, uno de los rituales más populares y representativos del país. A la noche salió a comer y sus fans le preguntaron cómo fue su experiencia.

"¿Qué te pareció Boca?", le preguntó un fan a Dua Lipa mientras ella autografiaba la tapa de un CD de otro admirador; el encuentro se dio a la salida de un restaurante en Palermo donde un grupo de jóvenes esperó a su ídola. "Me encanta mucho, la energía es perfecta. La gente, la energía, todo", respondió la artista con una sonrisa, después de disfrutar de un domingo bien porteño.

Cómo es el show que presenta Dua Lipa en su gira mundial

Dua Lipa hizo historia en sus dos shows en el Estadio River Plate, donde más de 70.000 personas cantaron y bailaron. A casi tres años de sus shows en Argentina en 2022, Dua Lipa presentó su disco homónimo en el Radical Optimism Tour, con un anclaje muy marcado en el baile, y desplegó un espectáculo monumental que combinó una puesta visual impactante, coreografías perfectas, efectos especiales, y un setlist que recorrió todos los momentos más icónicos de su carrera.

Durante dos horas, en su primer show, Dua Lipa hizo vibrar el estadio con canciones como Training Season, End of an Era, Break My Heart, One Kiss y Levitating, para luego rendirle homenaje a una de las canciones más icónicas de la historia musical argentina, el clásico De Música Ligera de Soda Stereo, con un cover en un español perfecto que llenó el Monumental con gritos ensordecedores. En su segunda función, también producida por DF Entertainment, la canción argentina que interpretó fue Tu Misterioso Alguien de Miranda!.