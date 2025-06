Desamor y resiliencia: así suena “No me va”, lo nuevo de YAS.

La joven artista YAS continúa consolidando su lugar en la escena pop argentina con el estreno de No me va, una canción que transforma el dolor de una ruptura en una obra de arte íntima, poderosa y visualmente impactante. El single, lanzado el 10 de junio, aborda con sensibilidad y fortaleza la experiencia de un amor no correspondido y las huellas emocionales que deja el recuerdo.

Compuesta por la propia Yas y producida por Pablo “Peter” Akselrad, figura clave en el desarrollo artístico de Lali, No me va se destaca por su lírica honesta y su atmósfera envolvente. La canción invita a los oyentes a sumergirse en un proceso de duelo, resiliencia y transformación personal.

El videoclip, dirigido por Julia Conde (Emilia Mernes, Trueno, Aitana), combina técnicas como el stop motion y visualizers para plasmar el universo emocional de Yas. La dirección de arte, a cargo de Melanie Anton Def, potencia este relato con escenografías cargadas de simbología, como origamis y colores cuidadosamente elegidos, que dialogan con la estética del vestuario diseñado por Jorge León. Las prendas, inspiradas en los años 60 y 70, realzan la madurez y autenticidad de Yas, consolidando una imagen femenina, segura y poderosa.

Con No me va, Yas no solo reafirma su crecimiento artístico, sino que también emociona con una propuesta genuina, profunda y visualmente inolvidable.

Recitales y conciertos en junio 2025: qué artistas y bandas de música tocan en Argentina

Los Piojos y su ritual final

Los Piojos tendrán su despedida definitiva el sábado 21 y domingo 22 de junio en el Estadio River Plate, luego de una serie de reuniones históricas iniciadas en diciembre de 2024. Las entradas están disponibles desde $50.000 en AllAccess.

El “último ritual piojoso” promete ser una celebración cargada de emoción, en un cierre que reunirá a distintas generaciones de seguidores en un escenario emblemático. La banda repasará los temas que marcaron a toda una época del rock nacional.

Q’ Lokura y una nueva celebración

El jueves 26 de junio, la banda cordobesa Q’ Lokura subirá al escenario del Movistar Arena para conmemorar sus siete años de carrera. Las entradas se consiguen desde $35.000 en la web oficial del estadio.

Después de agotar funciones en abril y mayo, el grupo busca repetir el éxito con una propuesta que convertirá el estadio en una verdadera pista de baile. Con hits como Mil preguntas y Tu foto, el repertorio será una fiesta de principio a fin.

Ysy A cierra su gira con entradas agotadas

El mes finalizará con Ysy A el domingo 29 de junio en el Movistar Arena. Las entradas están completamente agotadas. Esta presentación será el cierre del “Trampa al tiempo tour”, con el que recorrió escenarios de Europa y América Latina.

El show combinará el trap con raíces del tango argentino, en un formato escénico innovador que consolida su figura como uno de los nombres más importantes del género urbano en el país.