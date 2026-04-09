De BTS a Bad Bunny: por qué cantás temas que ni sabés qué dicen.

En un mundo cada vez más globalizado, la música se convirtió en uno de los puentes más poderosos entre culturas. No importa si la letra está en coreano, inglés o español, las canciones logran atravesar idiomas y generar vínculos emocionales que muchas veces superan cualquier barrera lingüística.

El fenómeno no es nuevo, pero sí cada vez más visible. La llegada de BTS a la Argentina, con shows que movilizan a miles de fans, es un ejemplo claro de cómo un idioma percibido como lejano puede volverse cercano a través de la música. Aunque el coreano suele considerarse difícil de aprender, el impacto global del K-pop logró que nuevas generaciones lo incorporen con naturalidad, al menos desde lo emocional.

Las fanáticas argentinas (ARMYs) de BTS a la espera de la llegada de sus ídolos al país.

Algo similar ocurre en la otra punta del mapa. Cuando Bad Bunny se presenta en escenarios de Tokio, el español, lejos de ser una barrera, se convierte en un vehículo de conexión. Fans que no necesariamente comprenden cada palabra corean sus canciones, demostrando que el ritmo, la interpretación y la energía también construyen sentido.

La música como puerta a otros idiomas

Según un estudio reciente de la plataforma Preply, el 59% de las personas asegura que expresa distintas facetas de su personalidad dependiendo del idioma que utiliza. Este dato revela que las lenguas no son solo herramientas de comunicación, sino también espacios emocionales donde se construye identidad.

En ese contexto, la música cumple un rol clave, funciona como una primera aproximación a idiomas que, en otro escenario, podrían parecer lejanos o complejos. La exposición constante a canciones en inglés, por ejemplo, explica por qué muchos lo perciben como un idioma “familiar” y accesible.

Pero no es el único caso. El francés suele asociarse con lo romántico, el portugués con la calidez y el español con la cercanía. Estas percepciones están profundamente influenciadas por sus tradiciones musicales y por los artistas que las representan en el mundo.

De Argentina al mundo

La escena local también forma parte de este fenómeno. Artistas como Ca7riel y Paco Amoroso lograron llevar el español a nuevos territorios, incluso conquistando públicos en Asia. Su estilo, que mezcla géneros y desafía etiquetas, demuestra que el idioma no limita el alcance cuando hay una propuesta artística potente detrás.

En estos casos, la música no solo exporta sonidos, sino también formas de hablar, modismos y maneras de entender el mundo. Así, el español, con su diversidad de acentos, se expande y se resignifica en cada escenario.

La decisión de aprender un idioma rara vez es puramente racional. Está atravesada por experiencias culturales, consumos y emociones. Escuchar una canción, seguir a un artista o asistir a un show puede ser el disparador para acercarse a una lengua que antes parecía inaccesible.

El lenguaje de la música no necesita traducción exacta. Entre melodías, ritmos y emociones compartidas, las canciones construyen un territorio común donde las diferencias idiomáticas dejan de ser una barrera y pasan a ser parte de la experiencia.