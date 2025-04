Conmoción en el rock por el anuncio de The Rolling Stones: "Nuestro último projecto"

Conmoción en el rock por el anuncio de The Rolling Stones.

The Rolling Stones se preparan para sorprender, una vez más, a sus fanáticos con el lanzamiento de una nueva canción algo alejada de su estilo clásico. Los detalles sobre el tema del trío conformado por Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood (miembros activos, ya que Charlie Watts falleció en el 2021) que verá próximamente la luz.

La nueva canción de The Rolling Stones será Zydeco Sont Pas Sales, un tema cuya letra en francés criollo la popularizó el acordeonista y cantante estadounidense Clifton Chenier de Opelousas, Luisiana. Se trata de una canción del Zydeco, género musical y estilo de baile que se creó en la comunidad creole de habla francesa que reside en Luisana, Estados Unidos.

La canción aparecerá en un disco tributo a Chenier llamado Tribute to the King of Zydeco. El álbum saldrá el 27 de junio en la celebración del que sería su 100° cumpleaños y estará marcado por la colaboración de diferentes artistas, entre ellos los Stones. "Estamos orgullosos de anunciar este tributo al Rey del Zydeco, nuestro último projecto", comunicaron desde Valcour Records dando a conocer el line up de artistas que participan en el disco homenaje. Lucinda Williams, Taj Mahal, Steve Earle, Keith Frank, CJ Chenier, Marcia Ball y Charley Crockett también reversionaran canciones del prolífico autor.

¿Los Rolling Stones vienen a la Argentina en 2025? Qué se sabe hasta ahora

La mítica banda británica The Rolling Stones estaría reconsiderando sus planes de gira para 2025 y, aunque aún no hay confirmación oficial de una visita a la Argentina, los rumores y movimientos recientes mantienen viva la esperanza de los fanáticos locales. Según el diario británico The Times, la banda decidió posponer su tour europeo y británico previsto para 2025, lo que abre especulaciones sobre una posible reprogramación o redireccionamiento hacia América Latina.

De acuerdo con ese mismo informe, Mick Jagger, Keith Richards y Ronnie Wood habrían rechazado varias propuestas de conciertos en grandes ciudades como Londres, París, Barcelona y Roma, citando problemas logísticos con los recintos y traslados, además de compromisos preexistentes. Una de las ofertas más destacadas incluía cuatro fechas en el estadio del Tottenham Hotspur, una “propuesta multimillonaria” que fue descartada por el grupo.

Aunque la histórica banda de rock aún no se pronunció públicamente sobre sus planes para 2025, un detalle clave mantiene viva la ilusión: The Times aseguró que los Rolling Stones siguen evaluando una gira para 2026 que incluiría al Reino Unido y otros destinos. Con América Latina históricamente presente en sus tours —y con una base de fans fervorosa en Argentina—, el país podría ser una parada si finalmente deciden retomar los escenarios más pronto de lo previsto.

La última vez que los Stones estuvieron de gira fue en 2024 con su disco Hackney Diamonds, una producción que marcó su regreso discográfico después de casi dos décadas. Ese tour incluyó 20 conciertos en Norteamérica, donde vendieron más de 880.000 entradas y recaudaron 235 millones de dólares, consolidando una vez más su estatus como una de las bandas más rentables del mundo.