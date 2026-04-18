Brian Baker, en la previa de la 10ª visita de Bad Religion: "El punk es un estado mental"

Bad Religion (Gentileza prensa).

Bad Religion volverá a Buenos Aires el próximo miércoles 22 de abril en lo que será su décima visita al país desde su debut en suelo argentino allá por 1993. En la previa al esperado show, que contará con los locales Shaila y Eterna Inocencia como teloneros, El Destape entrevistó a Brian Baker, el legendario guitarrista que pasó por algunas de las bandas más importantes del género (Minor Threat, Dag Nasty, Bad Religion) y habló sobre su forma de tocar, el resurgimiento de las derechas globales, el punk y cómo terminar con el ciclo fascista.

En una tierra donde Ramones es palabra santa, la banda liderada por Greg Graffin supo ganarse al público argentino a fuerza de velocidad, precisión, letras comprometidas y casi una decena de shows inolvidables. La receta para Baker es sencilla: "No tocar malas canciones, hay que asegurarse de que todas las canciones sean buenas". Y promete que este miércoles la van a romper.

Brian Baker, en diálogo con El Destape.

El sonido único de su guitarra y de Bad Religion

Con la tranquilidad de que tiene a Mike Dimkich acompañándolo en las seis cuerdas, Baker cuenta que le hace pagar el derecho de piso a su compañero y le da el trabajo más difícil. "Además, es mucho mejor que yo", agrega con humildad. Esto también le da la posibilidad de escuchar a Graffin cantar, algo que -reconoce- disfruta mucho.

Lo que destaca a los grandes guitarristas no es la técnica o la velocidad, sino la capacidad de que quien lo escuche reconozca al que está detrás de las cuerdas. Y sin dudas Baker lo logró, encontró un sonido que es propio, que lo hace único.

"He intentado muchas cosas diferentes, pero solo puedo hacer un sonido. Es extraño, pero muchos otros guitarristas son así también. Incluso si la guitarra es diferente, todavía podés escuchar a la persona", comenta el guitarrista, sincero. En ese sentido, reconoce que no fue una búsqueda que le haya tomado años, sino que "solo sucedió": "Espero que esté un poco mejor ahora, después de hacerlo tanto. Pero en general es lo mismo que cuando era adolescente".

"Creo que estoy atrapado", concluye Baker, entre risas.

El punk como respuesta revolucionaria ante el resurgimiento del fascismo

"El punk definitivamente es un estado de la mente", sentencia Brian Baker, que forma parte de Bad Religion desde 1994. Lejos de pensar que todo tiempo pasado fue mejor, Baker cuenta que prefiere ir a ver bandas nuevas en lugares pequeños. Además, reconoce que es "más interesante ser punk cuando sos joven".

Un tema ineludible durante la entrevista es el resurgimiento del fascismo que se vive tanto en Estados Unidos y Argentina como en buena parte del planeta. Pese a que no cree que el punk vaya a guiar a la política mundial, sí lo considera "una fuente de información para ayudar a potenciales revolucionarios en su trabajo".

Con respecto a aquellos conservadores que creen ser punk, Baker es contundente: "Es pura mierda. Es imposible ser punk y de derecha o MAGA (Make America Great Again, el lema de Donald Trump que también acuñan otras derechas mundiales)".

Pero a la vez, para Baker el punk es esperanza y tiene bien en claro cómo luchar para derrotar a este resurgir fascista. "Se trata de trabajar en las pequeñas cosas: cuidar a tu vecino, ayudar a quienes están a tu alrededor, a aquellos que necesitan ayuda".

Entradas para Bad Religion en Buenos Aires

Todavía quedan tickets disponibles para el regreso de Bad Religion a la Argentina el próximo miércoles 22 de abril. La banda californiana de hardcore punk se presentará en el Microestadio Malvinas Argentinas (Gutenberg 350, CABA) y las entradas pueden conseguirse a través de Livepass. Quienes abonen con tarjeta del Banco Provincia tienen la posibilidad de pagar en hasta 4 cuotas sin interés.