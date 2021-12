Así es Post Mortem, el primer álbum de Dillom

El artista lanzó su álbum que craneó durante dos años con colaboraciones con L-Gante, Saramalacara y Muere Joven; y figuras de la cultura argentina como Mario Pergolini, Diego Capusotto y Gaspi. Conocé todo sobre POST MORTEM en esta nota.

Dillom escapó de lo que él mismo fue construyendo en los principios de su carrera. Se concentró 2 años en sacar su disco POST MORTEM y así, según sus palabras, “subir la calidad de sus obras”.

El proceso de maduración se nota: en POST MORTEM nada está tomado a la ligera. Con los videoclips de PISO 13, PELOTUDA, OPA y LA PRIMERA bajo la dirección de No Duermo y Santiago Chaher y la complejidad de las producciones de Evar, Lamadrid y Fermin, POST MORTEM emprende un viaje por distintos géneros, siendo por momentos nostálgico y yendo desde el pop al trap, pasando por el reggaetón, el house, la cumbia, el rock industrial y la experimentación electrónica.

La portada de POST MORTEM

"Soy un rompebolas tremendo que está arriba de todo", admitió Dillom sobre su nuevo proyecto que pudo lanzar con su sello independiente Bohemian Groove. El trabajo se ve hasta en los mínimos detalles y también se nota el disfrute de sus caprichos más jodones, como el hecho de que publicaron un aviso fúnebre en un diario anunciando la muerte de Dillom previo al lanzamiento o que hicieron una fiesta en formato velorio para presentar el disco, haciéndole honor a la temática.

Los temas viejos de Dillom ya no lo representaban como artista. Hoy lanzó POST MORTEM con orgullo, y admitió que, si se muere, es feliz por haber sacado este disco.

-Cómo te llevas con la idea de la muerte: ¿te frustra o te motiva para hacer cosas?

-Me gustan mucho bandas que están todos muertos como Los Ramones, ACDC, bandas que dejaron una mancha en la cultura. Yo sé que todos nos vamos a morir pero siento que la manera más cool de morirse es dejar algo. Aunque sea que todos te recuerden como que fuiste un capo e hiciste algo groso.

Los feats en POST MORTEM

-Coach con Muere Joven

Con Muere Joven arrancamos los dos juntos e hicimos los temas que más pegaron en un principio y tuvimos shows en conjuntos y ahora se van a abrir nuestros caminos y vamos a dejar de tocar tanto juntos. Este tema es como una despedida, un cierre de todo esto. Me gusta que esté en mi disco porque significa algo muy importante para mí.

-Rocketpowers con Saramalacara

Con Saramalacara tengo una relación muy piola y también es alguien con quien no tenía un tema del grupo. Era la única que faltaba y la conozco antes que nadie de la RIP GANG y mucha gente lo pedía.

-Hegemónica con L-Gante

Con L Gante no es que somos íntimos amigos pero es alguien que se portó muy piola conmigo desde siempre. A la hora de grabar el tema, nació su hija Jamaica y al otro día lo mandó. Le dije "para, está todo bien". Se portó de diez conmigo y entiendo que es una figura también muy importante para nuestro país. Quizás ahora no lo vemos pero va a ser una figura importante para la historia de la música en Argentina. En un twit, me bardearon por todos lados, pero lo llegué a comparar con Rodrigo.

No solo hubo feats: POST MORTEM es un trabajo compuesto por 14 temas y 4 interludios, uno de ellos grabado por Mario Pergolini, quien muy predispuesto se sumó al proyecto con un relato de una historia de terror. También se pueden identificar las voces del youtuber Gaspi y del humorista Diego Capusotto entre medio de las canciones.

“Quería meter muchos personajes de la cultura argentina sin pasar por lo mersa pero guiños culturales que lo escuche gente de afuera, investigue y se entere”, afirmó Dillom a El Destape.

Encontrar un sonido nuevo

"Si no hubiera pasado la cuarentena, mi disco sería una chotada, te lo puedo asegurar", admitió Dillom a El Destape. "Tuve tiempo de frenar, parar la pelota, A veces me enojo un poco porque no tengo el mismo recibimiento que otros artistas pero después digo 'obvio que no voy a tenerlo si tengo un tema que dice lo fumo con falopa' en el estribillo", reconoció, dándose cuenta que, aunque le cueste que le pongan un cartel en la Avenida 9 de julio con su cara, él disfruta hacer su obra así, a su manera. "Y bastante bien me va", dijo.

Todas las canciones de POST MORTEM

Los pibes de Bohemian Groove aman lo que hacen y se divierten haciéndolo. Así es como salen resultados como POST MORTEM, sin dudas uno de los discos del año de la escena local.