En qué anda Dillom: “No me gusta escuchar mis temas viejos”

El artista de 20 años adelanta lo que será POST MORTEM, su primer álbum de estudio que saldrá a la luz este año: su vínculo con el cine de terror, cómo pensó los feats y cómo se lleva con las críticas a su música.

Dillom admite que hacer un disco no es un trabajo sencillo. Más de una vez se lo vio en sus redes sociales agotado después de pasar horas y horas en el estudio. Después de 2 años de maduración, "POST MORTEM" está a punto de salir a la luz para dejar en evidencia el crecimiento del artista de 20 años que comenzó produciendo temas en Fruity Loops en la Villa 31 para su grupo 31 estudios y hoy se convirtió un referente de la escena del trap, logrando resaltar del resto por su originalidad, sus barras crudas y su clara influencia del punk rock.

Según contó Dillom a la sección En qué anda de El Destape el disco tendrá la presencia de varios géneros musicales y-aunque en un principio no quería-contará con colaboraciones de “personas que significan algo” para él. Ya dio a conocer algunos de los tracks que integrarán el álbum: OPA y PISO 13, ambos con claras referencias a reconocidas películas de terror como lo son El Resplandor y La Masacre de Texas. Por el momento, se guardará los shows en vivo para cuando los protocolos desaparezcan.

¿Qué onda tu vínculo con el cine y, específicamente, con las películas de terror?

Desde chico me gusta el cine de terror clase b tipo cine slasher como Freddy, Jason, Masacre de Texas y todo eso. Me encanta la estética de esas películas. No vi a nadie de acá haciéndolo y dije "voy a hacerlo más de este lado porque es por donde me siento cómodo" y le da un valor agregado. El disco tampoco tiene temática de película de terror, solo lo elegimos medio como un código estético para guiarnos. Igual yo no soy muy cinéfilo. Me gustan las películas de mierda si te soy sincero. Casi ni veo películas hoy en día ni series porque me cuesta concentrarme y siento que no tengo tiempo. De chico vi todas las películas de terror que podía ver y por eso me gustan y les tengo un cariño especial. Si veo una peli, casi siempre es de terror.

Hace 2 años estás armando tu disco, ¿Cómo vivís el proceso?

Es pesadísimo la verdad no se lo recomiendo a nadie jajaja. Fueron 2 años desde que arrancó la idea de hacer un disco pero sinceramente hace 2 años estaba en bolas. No sabía que carajo quería. Si escucho los temas que estaba haciendo hace dos años y decía que iban a entrar al disco que hoy en día no están ni cerca de dar a luz me pego un tiro. Fueron 2 años de subir la calidad. Hubo dos viajes: a Chascomús donde se gestó la gran primera parte del disco. Después a Córdoba donde fuimos cerrando algunos detalles y los últimos 3 meses en Buenos Aires, encerrados en el estudio de lunes a viernes y a veces sábado y domingo en la recta final. Estamos en la etapa de mix y master y todavía no hay fecha concreta de lanzamiento pero falta poco.

Hace 2 años fue tu BZRP Music Sessión también, que hoy decís que no te gusta... ¿Qué cambió?

Cambié muchísimo. Parece poco pero te diría que en este último año cambio todo mi equipo de producción, mi forma de trabajar, madure mucho musicalmente. No es que fue un giro de 180 pero sí cambié mi forma de pensar y hago las cosas más profesionalmente. Si uno no cambia la forma de pensar de cuando tenía 18 años está medio en el horno. Estuvo buena esa etapa de sacar temas y decir "sale así nomás" porque en ese momento era lo nuevo, lo que no se esperaba, pero ahora ya llegó un momento que se normalizó tanto que pasó a ser lo normal y lo raro era hacer algo elaborado. Ahora quiero hacer cosas de calidad.

BZRP Music Sessión 9 - Dillom

En un vivo dijiste que estás atento a la reacción de la gente cuando haces un lanzamiento, ¿Cómo te llevas con las críticas en este contexto en el que atrás de una pantalla cualquiera puede decir lo que quiere?

La verdad hoy en día estoy muy seguro con lo que hago porque siento que está bueno de verdad y no cajeteo si alguien dice algo malo. Quizás es porque no le gusta a él o porque está hateando de onda y listo. Para mí está buenísimo y si a alguien no le gusta esta perfecto también. El 95% de mensajes que recibo son buenos y los comentarios malos me chupan un huevo. Si fuesen muchos mas me pondría un poco mal. Quizás lo que me da mas inseguridad son no los comentarios malos sino que algunos temas le va mucho mejor que a otros. DUDADE u OPA noto que a las grandes masas les van a gustar más y después están los otros temas que son más para mí, para la construcción de la carrera como SAUCE o PISO 13. A veces como es algo que te gusta mucho en tu cabeza pensás "estaría bueno que le vaya mejor", pero bueno. Hay que darse cuenta que no lo haces para eso sino que es otro el sentido, sino me pondría a hacer reggaetón o pop que es algo que sé que puedo hacer y que me saldría bien, pero no es lo que estoy buscando.

En tus letras sos de buscar la polémica pero nunca te cancelaron...

Si...pareciera que no pero me cuido bastante. De hecho hay muchas cosas que quedan afuera de los temas porque ya son demasiado. Muchas de las barras mas fuertes mi equipo me insiste y me terminan convenciendo. Quizás en otro momento estaba más preocupado por eso de la cancelación, hoy la verdad sinceramente creo que ya pegó la vuelta y a todos les chupa un huevo y están cansados de la cancelación y digo "ya fue, si me cancelan qué va a ser". Incluso mejor. Creo que el arte tiene que ofender un poco sino no se, es aburrido. Tampoco significa irse a la mierda de onda porque sí. Tiene que tener un ingenio detrás, causarle gracia a alguien porque si es un chiste nomás para ofender y no causa gracia me parece medio de pelotudo.

Ping Pong

Dillom admitió que no le gusta para nada escuchar sus temas viejos, contó que los taxistas suelen discriminarlo en la calle y mencionó cuáles fueron las películas de terror que más miedo le dieron en su vida.

Sabías que...

Dillom se llama Dylan León Masa. Consiguió 200 mil visitas en un tema, se tatuó la cara y dejó el colegio para dedicarse exclusivamente a su carrera musical. Comenzó a sus 15 años haciendo beats para 31 estudios, un grupo de raperos de la Villa 31. A los 16, decidió dejar de vivir con su padres: su madre estaba enfrentando una difícil situación por adicción y en lo de su padre-que de un día para otro se hizo judío ortodoxo- Dillom no se sentía cómodo. Pasó una noche en la calle hasta que un amigo lo invitó a vivir con él y hasta el día de hoy, conviven juntos.

Si no conoces su música, Dillom recomienda que arranques escuchando DUDADE