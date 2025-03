Ángela Leiva: sus 15 años de carrera, nuevo disco y sus próximos proyectos

Ángela Leiva habló con El Destape Web sobre su presente profesional y personal. (Ph @angelaleivaok)

Ángela Leiva festejó sus 15 años de carrera con un disco que reunió seis canciones de sus comienzos y, en diálogo con este medio, contó qué proyectos tiene para sus próximas apuestas artísticas. La cantante del hit Amiga Traidora reflexionó sobre sus años de trayectoria, habló de coqueteos con otros géneros y también se abrió en el plano personal: dio detalles de su relación con el futbolista Marcelo "Chelo" Weigandt.

¿Qué significa este relanzamiento para vos?

- Es bárbaro porque, de alguna manera, siento que la vida siempre me da revancha y me creo yo artífice de eso, obvio. Haber grabado este disco fue como mucha memoria emotiva, fueron canciones que yo había grabado cuando tenía 18 años, así que es un disco muy especial para mí desde todo punto de vista.

Sabemos lo que pasó con estos temas en diciembre, que estuvieron censurados, y la verdad que hoy dije "voy a acomodar mi agenda", porque tengo la suerte de trabajar mucho, para hacer un relanzamiento del disco porque se lo merece, obviamente.

¿Cómo fue la elección de las canciones? ¿Hubo alguna que te hubiera gustado que estuviera y quedó afuera?

- Siempre tuve claro que no eran muchos temas, dije "más de seis no". Y elegí tres y tres: tres del primer disco y tres del segundo. Entonces, dije "¿qué canciones quiero cantar?", porque la decisión fue difícil, no te voy a mentir, pero prioricé qué tenía ganas yo de cantar.

¿A todas las seguiste cantando a lo largo de los años o hubo alguna con la que te reencontraste después de mucho?

- Me reencontré con Me Acostumbré a Ti, es una hermosa canción que forma parte de mi primer disco y no la venía cantando desde hace muchos años. Fue muy lindo volver a hacerlo.

Y, además, 15 años de carrera, ¿qué te significa este número, este hito?

- Y, es un montón. Es más de una década: un número redondo que te marca. Yo cuando era chica me acuerdo que estaba desesperada por cumplir 15 y hoy digo bueno, cumplí 15 de carrera y todo lo que me falta. Tengo claro eso también: es como un antes y un después, para marcar una época de mi carrera. Es como decir "Todo eso que me pasó, que hoy lo honro, queda en el pasado. Este es el broche de oro de esos años y a partir de ahora arrancar con fuerza para lo que realmente yo deseo y quiero, que es brillar".

¿Y ya tenés alguna idea más o menos concreta de tu futuro no tan lejano a nivel profesional?

- Sí, estoy armando canciones nuevas y tengo muchas ganas de grabar un disco de baladas. Así que eso tiene mi cabeza ocupada.

Ángela Leiva, en vivo. (Ph @angelaleivaok)

Bueno, también el amor está ocupando tu cabeza.

- Obvio, el amor acompaña muy bien, que es importante. Es un hombre (por Marcelo "Chelo" Weigandt) que sabe muy bien lo que quiere y, sobre todo, entiende del respeto y la valoración hacia el otro y de amor propio. Creo que lo que me enseñaron estos 15 años de carrera fue que es re importante el amor propio, la autovaloración para lograr las cosas. Si dejamos que el otro se meta, opine sobre vos, decida, ¿dónde queda lo que yo quiero? El éxito nace de lo que uno quiere, por más que vengan y te digan "va a ser un fracaso", es importante hacerlo vos, con el corazón.

¿Cómo vivís la exposición de la pareja?

- Yo lo vivo bien y él se va a acostumbrar creo (risas). Él no tenía tanta exposición, obviamente que es un jugador que se formó en Boca y hoy juega al lado de Messi en el Inter, pero de alguna manera, yo por ahí soy una artista popular que enseguida se genera el boca a boca y le pasó un poco que se sorprendió. Y bueno (risas).

Claro, está con una famosa.

- Querido (risas).

En el verano estuviste en Cosquín, con Julia Zenko, Baglietto, Rodrigo Tapari, Lito Vitale. ¿Cómo fue eso y qué vínculo tenés vos con el folklore?

- Sí, el folklore es una asignatura pendiente para mí. Yo no mamé al folklore de chica, como le ha pasado a otros artistas, me hubiese encantado pero no sucedió así. Lo fui incorporando de grande a mi repertorio, fui aprendiéndome canciones muy de poco. Me honra mucho que piensen en mí para estar en Cosquín y eso se lo debo a Lito. Fue maravilloso y tuvimos una re linda repercusión.

¿Y para el lado del pop te irías? ¿Te ves en una colaboración con Lali, María Becerra?

- Todo puede pasar, soy una mina que de alguna manera siempre hago lo que me gusta. Me gusta toda la música y creo que estaría buenísimo que pase eso. No me quedaría en el pop pero me gustaría probar. Por ahí hacemos una cumbia con Lali o con María Becerra, todo puede pasar (risas).