5 datos clave sobre "Súper Terror", el nuevo disco de Él Mato a un Policía Motorizado: influencias, el robo a Gorillaz y por qué es el sucesor de "La Síntesis O'Konor"

El décimo álbum de Él Mató a un Policía Motorizado ya está afuera. Santiago Motorizado reveló a El Destape algunos datos clave de "Súper terror": el título, el sonido, el hilo conductor y el descarte de 10 canciones que no fueron.

"Súper Terror", el décimo álbum de Él Mató a un Policía Motorizado, ya está afuera. Y para los melancólicos y fanáticos de las épocas de "La Síntesis O'Konor", es, sin lugar a dudas, una noticia para festejar.

Con más de una decena de discos encima, Santiago Motorizado reconoció a El Destape que se puso un desafío particular en esta etapa de la banda: explorar un nuevo universo sonoro. Y así fue como encararon la creación de "Súper Terror", un álbum con un sonido postpunk pero con cierta atmosfera de los 80's, popero y más electrónico, con guiños a Tears for Fears o The Strokes (por ejemplo), mucho uso de sintentizadores y arreglos en las baterias que, aunque sean reales, parecen programadas.

Súper Terror - Él Mató a un Policía Motorizado (2023).

Acá podés escuchar Súper Terror

Al mismo tiempo, se cumplen 20 años de la banda nacida en La Plata que se convirtió en parte fundamental de la cultura alternativa independiente de Argentina. Y ya hay fecha y sede para festejarlo: sábado 16 y domingo 17 de septiembre en el Estadio Luna Park. Conseguí las entradas acá.

Una vez más, Santiago Motorizado juega con el misterio y deja vía libre para que cada uno interprete las 10 canciones que integran el nuevo disco a su manera. Él admite que disfruta contar historias, generar atmosferas y sonidos que te hacen pasar por distintas emociones como la melancolía, la ternura o el vértigo. Se niega a explicar el hilo conductor de la obra pero reconoce que, aunque sea más o menos perceptible, está ahí porque todas las letras fueron escritas "en un período de tiempo muy similar" desde el inicio de su creación, que fue en abril del 2022.

"Siempre buscamos que haya un espacio para que el interlocutor ponga en las canciones su propia experiencia y se termine de completar la obra", admitió Santiago a este medio.

Él Mató a un Policía Motorizado.

Él Mató a un Policía Motorizado está conformada por Santiago Barrionuevo (Santiago Motorizado) en voz y bajo, Guillermo Ruiz Diaz (Doctora Muerte) en batería, Manuel Sanchez Viamonte (Pantro Putö) en guitarra, Gustavo Monsalvo (Niño elefante) en guitarra y Agustín Spassoff (Afloyd) en teclados.

5 datos curiosos sobre "Súper Terror" de Él Mato a un Policía Motorizado

1. El sonido y el título

Él Mató tomó la decisión de arriesgarse en cuanto al sonido, de probar algo nuevo: mientras que los primeros discos de la banda tenian una vibra "más punk" y una producción "más despojada de detalles", en "Súper Terror" se escucha un sonido más electrónico, pop y que nos remite a los 80's.

Justamente, Santiago admitió que se llama "Súper Terror" porque hay un juego entre las palabras que describe una dualidad que se presenta en el álbum que tiene que ver con lo pop y lo oscuro: "Lo pop de ciertos ritmos o melodías y la oscuridad de algunos arreglos o letras".

"Más allá de que me gusta estéticamente, presenta esas dos caras del disco. Lo mismo con la portada: quise proponer algo luminoso, como puede ser una banda presentandose, algo que nunca habíamos hecho hasta ahora en la portada de nuestros discos, pero con cierta estética media perturbadora, sin ojos", contó Santiago Motorizado.

2. Del estudio móvil a Sonic Ranch en Texas

El álbum fue grabado en los renombrados estudios Sonic Ranch en Texas, Estados Unidos, donde también se hizo "La Síntesis O'Konor".

Santiago reveló que las canciones "nacen de ideas que vengo acumulando hace bastante" muy básicas, pero que lograron darles forma en una gira que tuvieron por Paraguay, Colombia y México. Se llevaron sus equipos para tener un estudio móvil y, de a poco, fueron maqueteando lo que hoy conocemos como "Súper Terror".

3. El primo hermano de "La Síntesis O'Konor"

"Súper Terror" sigue el legado de "La Síntesis O'Konor", ese álbum que marcó un antes y un después en la banda allá por el año 2017. Es posible que tu cabeza te haya transportado a esa época al escucharlo. Fijate. Acá podes revivir y escuchar La Síntesis O'Konor

"Las canciones que elegimos representaban más un momento que nace del sonido de La Síntesis O'Konor como punto de partida pero que se va expandiendo para otros lugares. Estan cargadas de una esencia que son parte nuestra que es dificil sacarnosla de encima, pero no lo digo como algo malo. Eso siempre te acompaña. Lo importante es cómo esa esencia con el paso de los años va cambiando de colores y de forma", nos confirmó Santiago.

4. El robo a Gorillaz

Él Mató fue metiéndonos a su nuevo mundo con cuatro adelantos: Tantas cosas buenas, Medalla de oro, Diamante roto y El Universo. Hoy los cuatro forman parte de un EP titulado como el último tema.

"Se llama cascada. Vas sacando los adelantos y les vas sumando los otros que fueron saliendo. No es que pensamos en tener un EP que se llame El Universo sino que cada vez que sacabamos un adelanto, contenían los anteriores. Entonces cada vez que salía una nueva canción, te ahorrabas ir a buscar las anteriores. Se lo copiamos a Gorillaz, que lo hizo con su último álbum 'Cracker Island'. Es una idea de Damon Albarn para tener más escuchas que nos gustó y se la robamos", contó Santiago.

5. Súper Terror es un disco partido

El álbum iba a tener 20 canciones pero, en el proceso, la banda identificó que había dos tipos de sonido muy marcados y tomó la decisión de partirlo y hacer dos discos diferentes. Uno de ellos es "Súper Terror" y ya lo pudimos conocer. El otro tiene que un sonido más rockero, más folk.

"Es mucho más relajado a nivel ritmo y lo que se puede encasillar más como 'rock acústico'. Más tranqui, punto", adelantó Santiago sobre lo que, posiblemente, sea su próximo lanzamiento junto con Él Mató, aunque seguramente tengamos que esperar un tiempo para poder escucharlo.

Bonus track: Santiago Motorizado no solo canta y compone las letras del nuevo álbum, sino que también dirigió y editó el videoclip del tema El Universo.