"Voyage": ABBA lanza primer álbum en 40 años

El supergrupo de pop sueco ABBA se ha reunido para lanzar su primer nuevo álbum en cuatro décadas y ofrecerá un concierto vía web en Londres el próximo año, anunció el jueves la banda en un comunicado.

ABBA, una de las bandas más exitosas de la historia con más de 385 millones de discos vendidos, lanzará el álbum titulado "Voyage" el 5 de noviembre, con dos nuevas canciones que hicieron debut el jueves.

El grupo, conocido por una serie de éxitos de los años 70' y principios de los 80' como "Waterloo", "Dancing Queen" y "Take A Chance On Me", se separó en 1982.

Con información de Reuters