El arquitecto Martín Marcos presenta renuncia "indeclinable" como director del Museo Decorativo

El director del Museo Nacional de Arte Decorativo (MNAD), el arquitecto Martín Marcos, presentó la renuncia "indeclinable" a su cargo, luego de la intervención de esa institución tras la desaparición de 20 piezas del acervo de ese museo, cuya denuncia es investigada por la justicia.

El arquitecto confirmó a Télam que la renuncia fue presentada ayer de manera "indeclinable" en una carta dirigida al ministro de Cultura, Tristán Bauer, a partir de una nueva intervención de ese museo por 90 días que finalizaría a principios de septiembre, y que para Marcos resultaba "incomprensible".

En esa carta, Marcos explicó que el Ministerio de Cultura nacional resolvió, con fecha 26 de mayo 2022, la intervención del Decorativo por 90 días más, y esa decisión se fundamentó "en la necesidad de regularizar una serie de situaciones detectadas en el área de museología durante la primera fase de la intervención y el relevamiento de visu efectuado sobre el inventario del patrimonio del museo".

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La primera intervención, a partir de la cual fue nombrada como interventora la directora nacional del Museos, María Isabel Baldasarre, había ocurrido el 1 de marzo pasado tras constatarse a partir de una denuncia ante la Justicia la desaparición de varias piezas que se exhibían en las salas, por lo que Marcos dejó de percibir sus haberes en ese período.

El 1 de junio, le comunicaron que esa suspensión había finalizado, pero que "el museo seguía intervenido" por 90 días más y que él podía regresar a trabajar -lo que hizo el 2 de junio- pero en otro despacho y no como director. Le sugirieron que utilizara "un espacio desocupado en el entrepiso del museo" y que esperara a que le dieran tareas.

"Luego de 15 días de presentarme a trabajar regularmente y sin funciones ni tareas asignadas he decidido replantearme esta situación", señaló Marcos en la carta, donde explicó que la nueva intervención no implicaba la suspensión de haberes, como en la primera oportunidad, ni la de su función ejecutiva, aunque le habían comunicado que no iba a ejercer la función de director.

En la carta, Marcos recordó que "la intervención al museo y mi suspensión se resolvieron a raíz de las denuncias de robos y faltantes en el patrimonio del MNAD que yo mismo realicé siguiendo todos los protocolos establecidos para esas situaciones", según la carta a la que accedió Télam.

Según una Resolución del Ministerio, el propio Marcos advirtió el faltante de tres jarrones de porcelana con forma de ánfora ubicados en la sala antecámara Imperio, seis objetos de vidrio y cristal de distintas manufacturas suecas del siglo XX, de diferentes tamaños y formas, ubicados en la sala denominada "exboutique" del subsuelo. Además, faltaban la pintura al óleo "San José con El Niño", un anónimo de la Escuela de Murillo de España del siglo XVII y la pintura al óleo "Retrato de Infanta", otra obra anónima de la Escuela Española del Siglo XVII.

Con información de Télam