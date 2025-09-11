Dolor en el teatro por la muerte de un ícono de la actuación en el Día del Maestro

Dolor en el teatro por la muerte de un ícono de la actuación.

El director, dramaturgo, docente y actor argentino Eduardo Lamoglia murió a los 76 años. La noticia se dio a conocer en las últimas horas y la Asociación Argentina de Actores lo despidió con un sentido comunicado en el que destacan su trayectoria como "un ejemplo con el teatro y la cultura".

A través de un comunicado en redes sociales, la Asociación Argentina de Actores despidió a Eduardo Lamoglia con sentidas palabras: "En las últimas décadas se destacó por su intensa labor en el Teatro El Tinglado. Nuestras sentidas condolencias a sus familiares y seres queridos, acompañándolos en este triste momento".

Eduardo Lamoglia nació el 17 de febrero de 1952. Hizo sus estudios en el Conservatorio Nacional de Arte Dramático y se formó tomando clases con Carlos Gandolfo, Julio Ordano, Omar Grasso, Saulo Benavente, Raúl Serrano y Augusto Fernández. Como docente, fue responsable de la Cátedra de Dirección de Actores en el Instituto Nacional de Cine y Artes Audiovisuales y en la Fundación Universidad del Cine. Desarrolló una amplia labor pedagógica en distintos espacios: la Comedia Nacional de Luján, la Comedia Nacional de Bragado, la Municipalidad de General Belgrano, la Escuela de Arte dirigida por Cecilia Maresca, la Escuela Cyrano Arte en Formación y las Universidades Populares Argentinas.

"En su rol de actor, se destacó en Cuando Belgrano perdió la inocencia, Hedda Gabler, Tres hombres de bien, Tres hermanos, Esperando a Godot, Hacela corta Beckett, La que besó y la que no besó, Detrás de esa puerta, entre otras. Como director, adaptó y llevó a escena más de 40 obras teatrales, entre ellas Edipo, Joda tango, Jettatore, Mundo bicho, Una libra de carne, Esperando al Zurdo, La mueca, El señor Galíndez, Acá adentro, El conde de Luxemburgo, Víctor o los niños en el poder, El cruce sobre el Niágara, ?/11 Código para ciegos, Retazos y Pirandello por dos. Sus puestas se presentaron en importantes salas de nuestro país, Uruguay y Perú. Fue creador, autor y director del Proyecto de Teatro Histórico, con obras como La revolución que no fue, Tiempo Argentino y Güemes, cronología de un héroe. Estas piezas fueron declaradas de interés cultural y educativo por la Cámara de Diputados de la Nación, la Legislatura de la Ciudad de Buenos Aires y la Secretaría de Cultura de la Presidencia de la Nación", señaló la Asociación Argentina de Actores.

La labor solidaria de Eduardo Lamoglia con los afiliados a la Asociación Argentina de Actores

Desde 2011, integraba la sociedad responsable de Teatro El Tinglado, donde se desempeñaba como director artístico, consolidando un espacio de referencia para el teatro independiente de la Ciudad de Buenos Aires. "Desde la Asociación Argentina de Actores y Actrices expresamos nuestro profundo agradecimiento a Eduardo Lamoglia por su compromiso y su vínculo fraterno con nuestro sindicato. Su generosidad hizo posible que nuestras afiliadas y afiliados accedan, desde hace años, semana a semana, y de manera gratuita, a la programación teatral de la sala El Tinglado", cerró la entidad.