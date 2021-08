Murió Charlie Watts: las últimas palabras del baterista de los Rolling Stones

Charlie Watts, histórico baterista de los Rolling Stones, murió hoy a los 80 años. Cuáles fueron sus últimas palabras antes de morir y algunas de sus frases más recordadas.

Charlie Watts dejó atrás una enorme carrera colmada de anécdotas y vivencias que ni el mejor guionista del cine podría imaginar. El baterista formó parte de una de las míticas bandas que dejaron una huella en la historia, tanto del rock como de la música: los Rolling Stones. Tras la muerte del batero, que tuvo lugar este martes 24 de agosto, repasamos las últimas y emotivas palabras que dijo antes del deceso.

Pese a que no era el baterista fundador de los Stones, Watts no se perdió ni un solo concierto desde que se unió a la banda, en 1963. Sin embargo, y de cara a los 13 shows que la banda daría a partir del mes de septiembre de 2021, el hombre de 80 años anunció que lamentablemente no podría formar parte de los mismos.

A la hora de realizar el anuncio formal para el mundo entero, Charlie emitió un comunicado en el que explicó que no estaría en la gira No Filter por recomendación de los médicos, quienes le indicaron "descanso y recuperación". En tanto, estaba confirmado que su lugar lo tomaría Steve Jordan de manera provisoría: “Es un absoluto honor y un privilegio ser el suplente de Charlie y estoy deseando ensayar con Mick, Keith y Ronnie”. Y agregó: "Nadie estará más feliz que yo de ceder el asiento de la batería tan pronto como Charlie me diga que está preparado para volver”.

Charlie Watts, histórico baterista de los Rolling Stones.

Cuáles fueron las últimas palabras de Charlie Watts, histórico baterista de los Rolling Stones, antes de morir

Semanas antes de su muerte, y al anunciar que no formaría parte de la gira No Filter con los Rolling Stones, Charlie Watts se mostró muy esperanzado con la idea de recuperar fuerzas para seguir tocando con la banda. A los 80 años de edad, advirtió: “Estoy trabajando duro para estar completamente en forma. Hoy he aceptado, siguiendo los consejos de los expertos, que esto llevará un tiempo. Por una vez, mis tiempos han estado un poco fuera de lugar”.

Algunas de las frases más resaltantes que Charlie Watts le dejó al mundo antes de su muerte:

"Se supone que es sexo, drogas y rock and roll... No soy así".

"No quiero dejar de tocar. Temo dejarlo y hacerme viejo. Estoy seguro que siempre tocaremos una vez a la semana en Bognor Regis o donde sea".

"He tocado con mucha gente diferente, y un buen día tuve la fortuna de conocer a Mick y a Keith y entrar en los Rolling Stones. Ésta es la música que yo hago, los Rolling Stones soy yo, son mi vida; el resto son pasiones e intereses alternativos".

"Tengo un modo de vestir muy anticuado y tradicional. Me da vergüenza y no me gusta mucho ir a sesiones de fotos. No me gustan los estilistas".

"Solo escucho jazz antiguo o música clásica. También escucho música soul, bastante".

"Odio salir de casa. Amo lo que hago, pero me encantaría ir a casa todas las noches".

"Cuando tienes resaca a los 40 años, te levantas, tomas otra copa y te vas de nuevo. No creo que podamos hacerlo hoy en día…a esta edad. Fumar y beber no son como en los años '50. En los años '40 y '50, todas las estrellas de cine fumaban. Nunca verías a una estrella de cine bebiendo o fumando, no está de moda, me alegra decirlo".

El comunicado de los Rolling Stones tras la muerte de Charlie Watts

A través de un comunicado, los Rolling Stones confirmaron la muerte de Charlie Watts, uno de los cuatro miembros de la mítica banda del rock.