Una muestra del Faena Art de Miami llama a pensar el cambio climático y la contaminación del océano

La exhibición "Into the Great Dying: Waters We Share" de la artista y ambientalista Beatriz Chachamovits abrirá la temporada del Faena Art de Miami y propone una instalación inmersiva site specific para dar cuenta del cambio climático, el blanqueamiento de corales, la polución y la contaminación plástica.

La muestra, que se presentará en Faena Art Project Room entre el 22 de abril y 25 de junio, invita a los visitantes a caminar por el espacio, explorando un fondo marino lleno de artefactos que ilustran nuestro impacto en el planeta.

El título de la instalación hace referencia a un término utilizado por los científicos para describir la extinción masiva más grande de la historia de la Tierra que ocurrió hace más de 250 millones y que ahora se utiliza para advertir sobre el Antropoceno. Según los especialistas, Miami enfrenta riesgos únicos debido al aumento del nivel del mar, el agotamiento de los corales y la contaminación del océano.

A partir de la instalación, Chachamovits anima a la audiencia a considerar que la forma en que caminan por la Tierra impacta en los ecosistemas de arrecifes. “Después de profundizar en los estudios científicos, hablar con especialistas y observar los corales de primera mano, creé obras que comunican lo que realmente sucede dentro del océano. Por ejemplo, la mayoría de mis esculturas son blancas. Esto sucedió cuando entendí la importancia del blanqueamiento de corales y sus consecuencias devastadoras”, explica la artista.

La instalación también está acompañada por un paisaje sonoro del artista Brett Olivieri, que representa los sonidos que se encuentran en el fondo del océano y, de esa forma, suma un elemento poético a la experiencia.

Con información de Télam