Proa presenta la muestra "Antropoceno", para concientizar sobre el impacto de nuestras acciones

La Fundación Proa presenta el próximo 17 de diciembre la exposición "Antropoceno" de los artistas canadienses Edward Burtynsky, Jennifer Baichwal y Nicholas de Pencier, quienes buscan a través de sus obras concientizar sobre el impacto de nuestras acciones sobre el ambiente.

Arte, cine, fotografía, videos, realidad virtual, realidad aumentada y ciencia conforman esta muestra que investiga la influencia humana en el estado, la dinámica y el futuro de la Tierra, que los artistas canadienses vienen desarrollando a lo largo de todo el mundo, un trabajo que ha sido celebrada por medios como el The New York Times, el Financial Times o Hyperallergic y que se presenta por primera vez en la Argentina.

El título de la exposición alude a una nueva era geológica que se define por los resultados de las acciones humanas sobre la tierra: "Nuestro planeta se formó hace aproximadamente 4.500 millones de años. Desde entonces hasta hoy son innumerables la cantidad de formas de vida que se han detectado, mientras que los seres humanos habitan la tierra hace tan sólo 300.000-200.000 años", explican en el comunicado de prensa.

Este contenido se hizo gracias al apoyo de la comunidad de El Destape. Sumate. Sigamos haciendo historia. SUSCRIBITE A EL DESTAPE

La Unesco define el término Antropoceno como "la época en la que las actividades del hombre empezaron a provocar cambios biológicos y geofísicos a escala mundial", lo que abarca la utilización de energías fósiles.

En palabras del artista Edward Burtynsky, "nuestro planeta ha sido testigo de cinco grandes eventos de extinción, y estos han sido provocados por una variedad de causas: el impacto de un colosal meteorito, erupciones volcánicas masivas y actividad de cianobacterias oceánicas que generaron una toxicidad mortal en la atmósfera. Estos fueron los fenómenos naturales que rigen el flujo y reflujo de la vida. Ahora está quedando claro que la humanidad, con su explosión demográfica, industrial y tecnológica, se ha convertido en muy poco tiempo en un agente de un inmenso cambio global".

En sus trabajos fotográficos, el artista canadiense captura con su cámara sistemas a gran escala que dejan marcas duraderas: "Como grupo colaborativo, creemos que un compromiso experiencial e inmersivo con nuestro trabajo puede cambiar la conciencia de quienes se involucran con él, lo que ayuda a fomentar un debate ambiental cada vez mayor. Esperamos llevar a nuestra audiencia a la conciencia del resultado normalmente invisible del impacto acumulativo de la civilización sobre el planeta", añadió.

Con curaduría de Sophie Hackett, Andrea Kunard y Urs Stahel, la exposición "Antropoceno" abre al público el 17 de diciembre en Fundación Proa, Avenida Pedro de Mendoza 1.929, en el barrio porteño de La Boca.

Con información de Télam