Estrenos de series y películas en Max en marzo 2025: las mejores recomendaciones

Priscilla (Estreno 7 de marzo): basada en el libro Elvis and Me, esta película dirigida por Sofía Coppola ofrece una mirada íntima a la vida de Priscilla Presley, desde su juventud hasta su matrimonio con el legendario Elvis. Elenco: Cailee Spaeny, Jacob Elordi, Ari Cohen, Dan Abramovici y Rodrigo Fernandez-Stoll.

The (M) Factor: Shredding the Silence on Menopause (Estreno 8 de marzo): un documental que explora la menopausia y los desafíos físicos y emocionales que enfrentan millones de mujeres, abogando por un mejor abordaje médico y social.