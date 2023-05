Escritores destacan la calidad intelectual y generosidad de Luis Chitarroni, tras su fallecimiento

Escritores como Daniel Guebel, Luis Gusmán, Ana María Shua, Sergio Olguín y Jorge Consiglio destacaron hoy con gran afecto la generosidad, inteligencia, la calidad intelectual y el humor del editor, ensayista y crítico argentino Luis Chitarroni, que murió hoy a los 64 años debido a una infección generalizada y será velado esta noche en la Biblioteca Nacional.

"Fue la persona más culta, inteligente, divertida, y el mejor heredero de las diversas enseñanzas de Borges, a quien sin duda superó", manifestó a Télam Daniel Guebel, autor de "Las mujeres que amé", "El absoluto" y "La carne de Evita", entre otros.

"Un hermano de toda la vida. Un querido. Pensé que iba a ser al revés. Años de libros, complicidades, chistes. Libro y libros. Soy el padrino de su hijo, Pedrito", dijo por su parte Luis Gusmán, autor de "Cuerpo velado", "Flechazo" y "El peletero".

"Acabo de enterarme y todavía estoy en estado de shock. Luis fue un crítico y editor genial. Brillante, apasionado. Sentarse a conversar sobre literatura con Chitarroni era un placer incomparable. Sabía todo, había leído todo, tenía ese tipo de inteligencia que sirve para abrir puertas en la cabeza de los demás, y una exquisita sensibilidad para la buena literatura", manifestó a Télam Ana María Shua. La autora de "Los amores de Laurita" y de los microrrelatos "Todos los universos posibles" recordó que fue su editor en editorial Sudamericana. "Yo sé cómo luchó para publicar mis microrrelatos, tan poco comerciales, solo porque a él le interesaban. ¡Me sentí tan orgullosa cuando escribió personalmente la contratapa de 'Botánica del caos'! Luis no está más: hay un hueco en el mundo. Lo necesitábamos", señaló.

En tanto, Sergio Olguín lo describió como "un editor de la vieja guardia, de los que priorizan la calidad literaria por sobre el posible éxito comercial" y destacó la incidencia de su figura en el mundo editorial argentino al señalar que es "imposible entender el mundo editorial desde los 80 a la actualidad sin pensar en Chitarroni".

"Era un tipo muy generoso y gran lector, incluso de autores inéditos que buscaban su opinión. Siempre tenía una palabra de aliento para los escritores jóvenes que querían publicar", agregó acerca del autor de "El carapálida" y del libro de cuentos "La noche politeísta".

En tanto, Jorge Consiglio lamentó la muerte de Chitarroni y lo consideró "uno de los intelectuales más lúcidos" del país. "Lo quería entrañablemente, un tipo extraordinario en cuanto a cómo articulaba sus lecturas y era un intelectual de una generosidad extraordinaria", manifestó.

"Fue el primer editor profesional que tuve, un tipo que me leyó desde la edición mi primer libro de cuentos. Su mirada como editor me abrió la cabeza en cuanto a literatura, y como lector me volvió otro tipo, y por lo tanto también como autor. Confrontar con la mirada de Luis Chitarroni fue importantísimo para mí", manifestó el autor de "Hospital Posadas".

"Era un tipo con una cabeza enorme. Cuando te leía tenía una pericia para meterse en el texto que la vi pocas veces en mi vida. Tenía una gran lucidez para meterse por los huequitos del tramado de tu texto y las devoluciones eran extraordinarias", concluyó Consiglio.

La narradora Mariana Travaccio destacó la generosidad del editor fallecido. "Tristísima despedida al querido Luis. Muy joven, generoso como pocos", dijo en Twitter.

"Qué pena que falleció Luis Chitarroni. Qué editor genial. Qué placer tener una charla con él del tema que sea", sostuvo Claudia Piñeiro en esa red.

"Murió Luis Chitarroni. Un lector etéreo, agudo, inmenso. De lo mejor de una generación. Hablamos hasta hace unos días. Me quedo con todos esos intercambios de lecturas que tuvimos y con nuestras charlas borgeanas. Te vamos a extrañar. La literatura te va a extrañar", manifestó a su vez el periodista y editor Daniel Mecca.

Con información de Télam