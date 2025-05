Por qué no funciona Magis TV: qué pasó con la plataforma para ver series y películas gratis.

A partir de mayo de 2025, Magis TV dejará de funcionar en varios dispositivos y sistemas operativos, luego de una prolongada batalla judicial por violación a los derechos de propiedad intelectual y preocupaciones por la seguridad digital. La plataforma, que ofrece series y películas de manera gratuita sin autorización, fue blanco de múltiples investigaciones hasta que finalmente la Justicia argentina ordenó el bloqueo total de sus dominios.

La caída de Magis TV representa un nuevo golpe a las plataformas ilegales que funcionan por fuera del circuito oficial. Aunque por ahora no hay procesos judiciales abiertos contra quienes la hayan utilizado, el marco legal podría endurecerse, dejando en evidencia la fragilidad de quienes optan por servicios de streaming sin licencias.

¿Qué pasó con Magis TV y cómo afecta a quienes la tienen descargada?

La decisión judicial que puso fin al funcionamiento de Magis TV en Argentina fue tomada por el Juzgado N°4 de San Isidro, a cargo del juez Esteban Rossignoli, que desde septiembre de 2024 ordenó el bloqueo de todos los sitios vinculados a la plataforma. La medida no solo apunta a frenar la distribución de contenidos sin autorización, sino también a alertar sobre los riesgos informáticos asociados al uso de la aplicación.

Magis TV dejará de funcionar en ciertos dispositivos a partir de mayo.

Magis TV ya no podrá ejecutarse en muchos modelos de Smart TV, especialmente en aquellos cuyo sistema operativo no permite la instalación de archivos APK o aplicaciones externas. Intentar forzar la instalación puede generar errores de sistema, e incluso dañar el software del televisor. Pero el problema va más allá de la compatibilidad técnica: especialistas en ciberseguridad advierten que la app, al descargarse desde sitios no verificados, podría contener virus o software espía.

Uno de los aspectos más alarmantes es la cantidad de permisos excesivos que Magis TV solicita: acceso a la cámara, ubicación, contactos y archivos del dispositivo, elementos que no son necesarios para una aplicación de streaming. Estos permisos podrían habilitar el robo de datos personales, contraseñas o información bancaria.

Si bien los usuarios que descargaron Magis TV no enfrentan causas penales en la actualidad, Jorge Bacaloni, presidente de la Alianza contra la Piratería Audiovisual, advirtió que el uso o la distribución de servicios ilegales puede constituir un delito informático. La postura de la Justicia podría endurecerse, sobre todo por la presión de empresas como Netflix, Disney+ y Amazon Prime Video, que reclaman mayor control sobre las plataformas piratas.

En este contexto, la recomendación es clara: desinstalar Magis TV de todos los dispositivos lo antes posible y optar por servicios oficiales para evitar riesgos legales y de seguridad.