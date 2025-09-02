Cuáles son las plataformas para ver series y películas gratis online que le hacen frente a Magis TV, la app ilegal

Magis TV no es una opción segura para ver series y películas gratuitas.

Magis TV no es una opción segura para ver contenido gratuito en línea porque es ilegal y los expertos en ciberseguridad no recomiendan su instalación. De todos modos, existen varias plataformas gratis, seguras y sobre todo legales que ofrecen series, películas y canales en vivo que con solo crear una cuenta o mirar algunos anuncios, te permiten acceder a su contenido.

A continuación, cinco opciones que podés descargar de forma segura, práctica y legal desde Google Play y App Store.

1. Pluto TV

Pluto TV se ha convertido en una de las alternativas gratuitas más populares en el mundo. Ofrece más de 100 canales en vivo y una sección on-demand con películas, series, documentales, realities y contenido infantil. Su funcionamiento se asemeja a la televisión tradicional, ya que el usuario puede cambiar de canales como si fuera un servicio por cable. La aplicación está disponible en Latinoamérica y gran parte de Europa, con una interfaz muy completa y sencilla de usar.

2. Tubi

Esta opción es propiedad de Fox Corporation. Tubi es una de las plataformas más grandes de streaming gratuito con publicidad. Su catálogo incluye múltiples películas de Hollywood, series clásicas, animé y también producciones independientes. Además, actualiza con frecuencia sus opciones, lo que garantiza variedad de contenidos. Está disponible en varios países de América y con una experiencia de usuario similar a Netflix, pero sin costo.

Algunas plataformas para ver series y películas en línea de forma segura y gratuita.

3. Plex

Originalmente creada para organizar bibliotecas multimedia, Plex ha evolucionado hasta convertirse en un verdadero hub de entretenimiento. Su servicio gratuito ofrece miles de películas, programas de TV y canales en vivo. También permite agregar contenido propio, lo que la hace muy versátil. Es compatible con múltiples dispositivos, incluyendo Smart TVs, consolas y celulares.

4. Rakuten TV (Free)

Rakuten TV ofrece un modelo híbrido: películas y series bajo alquiler o compra, y una sección gratuita con anuncios llamada “Rakuten TV Free”. Allí se pueden ver películas internacionales, documentales y contenidos exclusivos. Además, cuenta con canales FAST que transmiten 24/7. Su presencia es más fuerte en Europa, aunque también está disponible en algunos países de Latinoamérica.

5. Vix

Vix es una opción de Televisa Univisión, que se ha posicionado como la plataforma gratuita en español más completa. Ofrece un catálogo variado de telenovelas clásicas, series latinas, películas internacionales, noticias y deportes. También tiene una versión pagada, pero la gratuita ofrece un gran volumen de contenido sin costo, especialmente pensado para el público hispanohablante.

Otra opción en la que se encuentra variedad de opciones gratuitas es en la plataforma YouTube, que se suma a la amplia lista de plataformas que demuestran que el acceso a entretenimiento gratuito digital puede ser seguro y confiable.