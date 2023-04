La escritora estadounidense Lydia Davis se niega a vender su próximo libro en Amazon

Convencida de que "las corporaciones no deberían tener tanto control sobre nuestras vidas como lo tienen" y atenta a las disputas empresariales y laborales que se dan en el mercado del libro, la escritora estadounidense Lydia Davis, mundialmente conocida y galardonada por sus historias breves, decidió que su nuevo libro de cuentos no se venderá por la plataforma Amazon.

Por decisión de la autora, "Our Strangers", el séptimo libro de cuentos de Davis, ganadora del premio Man Booker en 2013 por su obra y editada en la Argentina por Eterna Cadencia, se publicará el 7 de octubre y sólo se venderá en librerías, Bookshop.org y minoristas independientes que funcionen en la web.

“Valoramos las pequeñas empresas. Sin embargo, los escritores damos demasiado de nuestro negocio a los grandes y poderosos, y con frecuencia, cada vez más, apenas tenemos otra opción", sostuvo la autora al explicar su decisión

“Estoy aún más complacida, ahora, de que la editorial Canongate, con su historia de independencia y sus altos estándares, publicará Our Strangers y lo hará de una manera que coloque mi libro en los estantes de libreros que son mucho más propensos a publicar”, explicó Davis sobre el rol que asumirá Canongate, una editorial independiente, con sede en Edimburgo.

Davis no es la primera autora en evaluar dónde se venden sus libros. El escritor Dave Eggers se negó a vender la edición de tapa dura de su novela "The Every" a través de Amazon en Estados Unidos cuando se lanzó en 2021 para "destacar la importancia vital de las librerías independientes".

La editorial dijo que la decisión de Davis "será una señal de su solidaridad con los libreros independientes y alentará una mayor conversación sobre la importancia vital de un ecosistema editorial diverso".

Tanto en el Reino Unido como en los Estados Unidos, Amazon enfrenta protestas de los trabajadores que exigen mejores salarios y condiciones. En el marco de esa disputa laborar, el 16 de abril, los trabajadores del almacén de Coventry de Amazon iniciaron una nueva ronda de huelgas en una disputa sobre salarios.

Con información de Télam