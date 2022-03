La escritora Liliana Colanzi ganó el Premio Internacional Ribera del Duero

La escritora boliviana Liliana Colanzi ganó el VI Premio Internacional Ribera del Duero -que tiene una dotación de 25.000 euros- con su libro de relatos "Ustedes brillan en lo oscuro", que el jurado ponderó como una obra "que construye mundos extraños aunando las claves de ciencia ficción y realismo para llevar a cabo una crítica que nos sitúa ante el desconsuelo y la inquietud de la vida".

Presidido por la escritora española Rosa Montero, el jurado eligió entre 943 originales procedentes de 37 países este corpus de relatos ligados por una indagación en el tiempo, que llegará a las librerías españolas y latinoamericanas el 11 de mayo en el catálogo de la editorial Páginas de Espuma, el sello que convoca el premio

"Es un libro de cuentos que resbala, Entras ahí y resbalas en esa realidad ambigua e inquietante, en esa realidad hermosa y aterradora", definió la autora de "La hija del caníbal" y "La ridícula idea de no volver a verte", quien además destacó del texto "esa capacidad telescópica", como Ursula K. Le Guin, "de ir de lo diminuto a lo enorme, de entender lo diminuto en la universalidad de la eternidad".

Montero resaltó que como jurado nunca había participado de una final "tan llena de talentos" y calificó al libro de Colanzi como "una que te noquea con su mirada distinta, una mirada desde las fronteras, desde los límites de lo real" cuya lectura produce "una vibración, un temblor, un abismo".

El jurado, integrado también por los escritores Cristian Crusat y Marta Sanz, acompañados por Enrique Pascual, presidente de la D.O. de Ribera del Duero, y Juan Casamayor -editor de Páginas de Espuma- destacó que los cuentos de la autora "brillan desde ese centro andino, mestizo y universal para trasladarnos a un tiempo que se expande y se contrae, a un espacio de partículas oscuras y radiantes que se mezclan en nuestra lectura". La obra de Colanzi se impuso por sobre otros cuatro finalistas: la argentina Marina Closs, la mexicana Laura Baeza, el cubano Pedro Juan Gutiérrez y la chilena María José Navia.

Nacida en 1981 en Santa Cruz (Bolivia), Colanzi es hija de una boliviana de la región amazónica del Beni y de un italiano de los Abruzos. Docente en la universidad de Cornell (Estados Unidos), este es su tercer libro de relato tras "Vacaciones permanentes" (2010) y "Nuestro mundo muerto"(2016), este último traducido al inglés, italiano, francés, holandés y danés. Ganadora del premio literario Aura Estrada, en México, fue incluida entre los 39 mejores escritores latinoamericanos menores de 40 años seleccionados por el Hay Festival.

"Comencé este libro en 2017 en Oaxaca. Vino a mí la imagen de una cueva a lo largo de los siglos y esa imagen fue la que dio lugar al primero de los cuentos. Nuestro paso por el mundo es muy breve pero el tiempo del planeta es muy extenso y la imaginación permite que nos asomemos a ese abismo. La cuestión de la radioactividad fue apareciendo en más de una historia", indicó la escritora durante la entrega del galardón, que se realizó hoy en Madrid.

"Me intriga el poder de lo invisible, de las partículas, esos demonios radiantes que menciona uno de los cuentos y que forman parte de la historia de América Latina y lo demuestra el accidente radiológico de Goyania (Brasil) de 1997 que inspiró alguno de los relatos -señaló-. Pensé en las historias de inmigrantes y de aventureros que me contaron y de las heridas que dejó la explotación del caucho, en las ruinas que quedaron".

La narradora aseguró que el proceso de escritura del volumen de relatos tuvo lugar durante "una época turbulenta, de muchas pérdidas como lo ha sido para mucha gente" y que la escritura la ayudó a conservar "cierta cordura en tiempos muy duros". Y precisó: "Escribo para recordar que el mundo es un lugar extraño, terrible, lleno de misterio y de belleza".

Según Colanzi, las claves del libro se pueden resumir como "un interés por dislocar el tiempo, por entenderlo más allá de la corta vida humana: nos movemos por sedimentos históricos y geológicos que nos definen y que es posible escarbar y remover en la escritura".

Durante una entrevista con Télam que se dio en 2017 en el marco de la Feria del Libro, adonde llegó para presentar su obra "Nuestro mundo muerto", la escritora se había referido a su interés por lo deforme o lo dislocado: "Para mí lo extraño no solo tiene que ver con fenómenos sobrenaturales sino con una disposición de ánimo, una manera de estar en el mundo y una forma de intervenir en el lenguaje. Me gusta que un cuento introduzca la experiencia de lo extraño, no solo en lo que narra sino también en cómo lo narra", dijo en aquella oportunidad.

El Premio Internacional Ribera del Duero es la distinción específica de narrativa breve mejor dotada en lengua española y fue lanzado en el año 2008, durante el XXV aniversario de esta Denominación de Origen. De carácter bienal, está organizado por el Consejo Regulador, en colaboración con la editorial Páginas de Espuma.

El certamen, que en años anteriores declaró ganadores a la argentina Samanta Schweblin y a la mexicana Guadalupe Nettel, se ha consolidado como el gran referente para los autores de la narrativa breve en español: para esta sexta edición han presentado sus libros de cuentos inéditos hasta 1.079 autores de 30 países.

Por primera vez, la participación internacional en el Premio Ribera del Duero superó a la de escritores residentes en España, con un 56 por ciento de manuscritos recibidos desde países como Argentina, México, Colombia, Perú, Venezuela, Chile o Estados Unidos en una edición que ha contado también con la participación de autores de Australia, China, Rusia, Israel o Brasil.

Con información de Télam