FILBITA celebra su edición número 15 con propuestas para toda la familia.

El Festival de Literatura Infantil FILBITA celebra su 15.a edición con el lema Leer con otras y otros. El encuentro ya se ha consolidado como un punto destacado en la agenda anual, en tanto conforma un tejido de lectores y lecturas en torno a la palabra compartida. Este año, además, será parte de La noche de los museos, de la ciudad de Buenos Aires.

El desarrollo del festival es también plataforma para potenciar Sinfín, un proyecto nacido en 2025 en Fundación FILBA, que se abre a las comunidades: trabaja para que los libros, las lecturas y los lectores circulen. Sus objetivos son contribuir con el enriquecimiento de bibliotecas de comunidades vulnerables; acercar propuestas de mediación de lectura; colocar a las chicas y los chicos como protagonistas y artífices de la circulación de la literatura, y ayudar a que las bibliotecas de los niños y niñas que ya crecieron puedan llegar a otros lectores.

El festival propone distintos talleres: de fanzine, escritura, ilustración, poesía y movimiento, de escritura y dibujo sobre un diario de viaje, sobre cómo pasar del sonido al papel a partir de una novela musical, narraciones y canciones para bebés, y la participación de chicas y chicos de instituciones que integran el proyecto Sinfín.

Además, chicos y chicas toman la palabra para compartir sus creaciones: los dos días se podrá ver el video Lecturas Sinfín. TAC infinito: donde empieza lo que no termina, un conjunto de producciones poéticas escritas, leídas e ilustradas por integrantes del taller de Aprendizaje Comunitario de Fundación TEMAS; y el domingo estará el Kiosco de palabras, creación de los integrantes del taller Rato Libro, de Melina Pogoreslky, y la lectura y premiación de los cuentos ganadores del Concurso Cazacuentos.

A la celebración se suman otras instituciones, como el Goethe, con una selección de cortometrajes de pequeñas historias alemanas, y distintas editoriales que son parte del festival con talleres y lecturas.

Participarán autores y artistas nacionales como Luciana De Luca, Mario Méndez, Luciano Saracino, Patricia Strauch, Noe Garín, Jimena Rodríguez, Flora Buraschi, Cecilia Di Genaro, Laura Ávila, María Belén Campero, Bárbara Briguez, Vale Donati y Flavia Zuberman, Carla Breslin y Ernesto Algranati (Cuentos a cuerda), Eleonora Garriga, Jennifer Gásperi, Victoria Rodríguez Lacrouts, Eugenia Sasso, Eva Mastrogiulio y Walter Binder, Juan Augusto Laplacette, Melina Barrera, Matías Moscardi, Jimena Tello, Alejandra Clutterbuck, entre otros.

Serán parte de esta edición de FILBITA editoriales como Fondo de Cultura Económica, La brujita de papel, Lecturita, Limonero, Loqueleo, Ojoreja, Siglo XXI, Ralenti, Periplo, Pípala, y Mil Trazos.

El viernes 7 de noviembre, la jornada está dirigida a mediadores de lectura, docentes, bibliotecarios y coordinadores de actividades con infancias. La propuesta consiste en un taller de narración oral y lectura en voz alta, a cargo de Diana Tarnofky; una conversación e intercambio de experiencias que organizan los integrantes de los proyectos Territorios de Encuentros (Girapalabras, ALIJA) y Sinfín (Filba), con la moderación de Belén Campero; y el diálogo Leer con otros y otras, entre Belén Campero y Carlos Skliar.

Este festival es posible gracias a Banco Galicia, Mecenazgo y Eterna Cadencia, y cuenta con el apoyo de las editoriales participantes, el Goethe Institut, el concurso Cazacuentos y Elías Porter Talleres Gráficos.

Desde 2011, FILBITA recibió a más de 50 artistas internacionales, muchos de los cuales expandieron la publicación de sus obras en la Argentina; fue también espacio de intercambio, formación y creación de más de 500 autores, ilustradores y artistas argentinos, desde los más consagrados a los emergentes. A partir de las distintas actividades los participantes gestaron libros, acordaron traducciones, armaron duplas creativas, escribieron y siguen escribiendo.

Programa completo de Filbita

Viernes 7 de noviembre

Jornada de intercambio de experiencias y encuentro Sinfín (FILBA) - Girapalabras (ALIJA). Los Pompas Club de Artes (Av. Brasil 2640, CABA). Esta jornada está destinada a medidores de lectura, promotores, docentes y bibliotecarios, pero también a lectores curiosos que quieren leer y compartir lecturas con otros. Es organizada por los equipos de Fundación Filba y ALIJA (Asociación de Literatura Infantil y Juvenil de la Argentina), que durante este año compartieron experiencias en distintos espacios, contextos y territorios.

De 14 a 18 . Exposición | Leer en cualquier momento y en todo lugar | Galería exterior. Los equipos interdisciplinarios de los centros de salud que participaron del programa “Territorios de encuentros” y las instituciones que participaron del programa Sinfín comparten distintos dispositivos y propuestas de lectura.

14 horas : Pequeños universos de posibilidades poéticas. Taller de narración oral y lectura en contextos de vulnerabilidad. Lecturas, poesía y narración oral se despliegan para generar puentes posibles, diálogos, caminos y desvíos. Hacer lugar para leer, escuchar, escribir, contar, jugar y para la danza que es posible crear desde el cuerpo y la voz disponibles para construir sentido en el intercambio colectivo en cada comunidad particular.

16 horas : Conversación e intercambio de experiencias. Leer el mundo. Participan: Integrantes de los proyectos Territorios de Encuentros (Girapalabras, ALIJA) y Sinfín (Filba). Modera: Belén Campero. Los participantes intercambiarán experiencias y propondrán nuevas preguntas y lecturas. ¿De cuántas maneras leemos? ¿Cómo se despliega el gesto poético en un espacio de salud? ¿Cómo hacemos lugar para que la literatura habilite a vivir ese tiempo otro en espacios diversos? ¿Qué hilos se tejen cuando la literatura está en circulación?

18 horas: Diálogo. Leer con otros y otras. Participan: Belén Campero y Carlos Skliar. Modera: Jimena Rodríguez. La lectura se mueve entre lo íntimo y lo colectivo. Dos autores vinculados con la literatura -desde la investigación, la mediación y el propio placer– conversan sobre la lectura como práctica individual y social.

Sábado 8 de noviembre

Actividades para familias. Espacio Cultural del Sur (Av. Caseros 1750).

15 a 19 horas : Leer por leer. Una invitación a leer en soledad o en compañía, conversar sobre libros, buscar recomendaciones y también para tomar la palabra y realizar creaciones propias. Para todas las edades.

15 horas : Cortos. Pequeñas historias alemanas (se repite cada hora). Sala pequeña primer piso. Seis historias breves sin diálogos, pero con música y sonidos, repletas de colores, texturas y formas. A través de infinitas expresiones y escenarios imaginativos, las películas invitan a reflexionar y jugar a espectadores de todas las edades. Para todas las edades. Esta actividad es posible gracias al Goethe Institut.

15:30 horas : Video. Lecturas Sinfín: TAC infinito: donde empieza lo que no termina (se repite cada hora). Sala pequeña primer piso. A partir de la obra de Pablo Bernasconi, un grupo de chicos y chicas del Taller de Aprendizaje Comunitario de Fundación TEMAS nos invitan a explorar el infinito a través de lenguajes poéticos, visuales, filosóficos y científicos. Una experiencia de expresión personal y construcción colectiva de sentidos, que dio lugar a un libro de definiciones propias del infinito, y pequeños videos con las voces de las y los protagonistas. Para todas las edades.

15.30 horas: Taller de fanzine. Palabrerío. Por Jimena Rodríguez.Una invitación a sumergirnos en el universo literario a partir del juego con las palabras, el azar y la creación. A partir de la lectura de Una niña hecha de libros, de Oliver Jeffers, los participantes jugarán con las letras y el azar para crear un fanzine lleno de combinaciones, rimas absurdas, frases mágicas, pequeños poemas y collages. ¿Cómo construir un mundo en ocho páginas? A partir de 8 años.

15.30 horas: Entrevista abierta a la autora finlandesa Anja Portin por Cordones desatados y los integrantes del taller Periodismo por chicos, de Jéssica Fainsod. Los chicos y chicas del taller conversarán con la autora finlandesa Anja Portin, para conocer más acerca de su obra y de todo aquello que dio vida a los personajes de la novela Radio Popov y los niños olvidados. Para todas las edades.

16 horas: Taller lúdico musical. Del sonido al papel. Por Flora Buraschi y Cecilia Di Genaro. Un taller lúdico a partir de la novela musical Un piano para Fidel. Con frases de sus canciones como disparadores, la consigna será ilustrar, mover el cuerpo con música y jugar con las palabras para activar todos los sentidos. Mientras suena la playlist del libro, cada participante crea una pieza propia (mini afiche/cancionero). Al cierre, se llevan su obra y una propuesta para seguir creando en casa. A partir de 6 años. Esta actividad es posible gracias a la editorial Fondo de Cultura Económica.

16.30 horas: Juegos, música y lecturas. Rumbos cortitos. En el auditorio. Por Bárbara Briguez, Vale Donati y Flavia Zuberman. "Rumbos cortitos" es una invitación a abrazar, a escuchar, a bailar y a compartir la belleza del encuentro, a través de poemas, colores y canciones. Una experiencia que entrelaza literatura, música, imágenes y juegos sensoriales para descubrir que, a veces, con rumbos cortitos podemos llegar al infinito. A partir de 1 año. Esta actividad es posible gracias a la editorial Mil trazos.

16.45 horas: Taller de creación. Un cuento a medias. Por Luciana De Luca. Lectura del libro Un cuento a medias, a cargo de la autora Luciana De Luca, y actividad creativa para que los chicos y las chicas creen su propio "media personaje". A partir de 4 años. Esta actividad es posible gracias a la editorial Lecturita.

17 horas : Lectura + mural. Ya quiero crecer. Por Soledad Cagnoni. A partir de la lectura del libro Cuando sea grande, de Davide Calì, la invitación es a pensar acerca de ser grandes y qué profesiones inventar para el futuro. Al finalizar, se realizará un gran mural con las profesiones dibujadas por lxs niñxs asistentes y, por qué no, las y los adultos que acompañen. A partir de 3 años. Esta actividad es posible gracias a editorial Pípala.

17:15 horas: Narración + taller. Pequeñas cosas extraordinarias. Por Candela Fernández. Luego de compartir una narración del libro Cosas pequeñas y extraordinarias se desplegará mucho arte para realizar un pequeño museo propio. A partir de 6 años. Esta actividad es posible gracias a Limonero.

17.30 horas: Lecturas con bebés. Todas las semillas. Por María Belén Campero. Un espacio de encuentro donde las lecturas se siembran como pequeños gestos de cuidado: canciones, susurros, miradas y relatos que invitan a leer y jugar con los bebés. Es una invitación a reconocer en cada libro una semilla, que crece en el vínculo y florece en la memoria. A partir de 6 meses. Esta actividad es posible gracias a la editorial Ojoreja..

17.45 horas: Taller para escribir y dibujar. Cazadores de gigantes. Por Laura Ávila. Un paseo leído y dibujado por la edad de hielo. Megafauna, chicos que aprenden a dejar la caverna y un encuentro para leer y crear las propias pinturas rupestres. A partir de 5 años. Esta actividad es posible gracias a Loqueleo.

18 horas: Charla-taller. Ilustrar a Galeano. Poly Bernatene, Eva Mastrogiulio, Camilla Villa y Virginia Piñón. Coordina: Mariana Mactas. Un taller de lectura y dibujo, con los cuatro ilustradores que trabajaron con la obra de Galeano: Poly Bernatene, Virginia Piñón, Eva Mastrogiulio y Camila Villa. Para todas las edades. Esta actividad es posible gracias a la editorial Siglo XXI.

18.30 horas: Taller de dibujo. Golondrina de invierno. Por Eleonora Garriga. Compartiremos la lectura del libro Golondrina de invierno, de Eleonora Garriga, y luego la autora invitará a los chicos y las chicas a dibujar su propia golondrina para formar entre todos una gran "V" en vuelo, y también imaginarán qué se llevarían para pasar un invierno en medio de la naturaleza. A partir de 4 años. Esta actividad es posible gracias a Lecturita.

18.30 horas: Taller de poesía y movimiento. Poemas que respiran. Por Jennifer Gásperi. Una actividad que conjuga poesía, lectura y escritura con danza y movimiento. Para todas las edades.

Filbita en La Noche de los Museos

19 horas: Lectura y narración. Anochecer siniestro en Filbita. Con Mario Méndez. Los cuentos del libro Noches siniestras en Mar del Plata llegan a Filbita en la voz de su propio autor, el escritor Mario Méndez. Cuando baja el sol, la invitación es a escuchar narraciones de terror para chicos y chicas valientes. A partir de 10 años. Esta actividad es posible gracias a la editorial Loqueleo.

Lectura y narración. Anochecer siniestro en Filbita. Con Mario Méndez. Los cuentos del libro Noches siniestras en Mar del Plata llegan a Filbita en la voz de su propio autor, el escritor Mario Méndez. Cuando baja el sol, la invitación es a escuchar narraciones de terror para chicos y chicas valientes. A partir de 10 años. Esta actividad es posible gracias a la editorial Loqueleo. 20 horas: Lectura + música. Cantos y cuentos para llamar a la luna. Luciano Saracino, Victoria Rodríguez Lacrouts, Eugenia Sasso. El ritual más viejo de todos los tiempos que empieza con la frase “¡A dormir!” abre un umbral a partir del cual pueden pasar muchas cosas. Entre historias, canciones, luces tenues y pijamas, vamos a hacer ese recorrido hasta que se cierran los ojos. Para toda la familia.

Domingo 9 de noviembre

Actividades para familias. Espacio Cultural del Sur (Av. Caseros 1750)