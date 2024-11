Es una de las carreras más cortas de la UBA y tiene una gran salida laboral: por qué conviene estudiarla.

Existe una carrera universitaria en la Universidad de Buenos Aires (UBA) de corta duración, que tiene muy pocas materias y que además ofrece una amplia salida laboral. La UBA es reconocida internacionalmente por su prestigio a nivel académico, siendo considerada una de las mejores de América Latina. Si estás considerando estudiar en esta institución, es importante que conozcas la oferta de carreras cortas y con salida laboral.

Esta carrera en particular cuenta con un plan de estudios de 18 materias, siendo una de las más cortas de toda la universidad. Además, no tiene correlatividades, es decir, que podés cursar las materias en el orden que quieras y de acuerdo con los horarios que mejor te queden. Por otra parte, un dato no menor es que tiene una buena salida laboral en comparación con otras similares de su mismo rubro.

Se trata de Edición, una carrera ideal para quienes aman la literatura. Solamente tiene 2 materias en el CBC (Introducción al conocimiento de la Sociedad y el Estado e Introducción al Pensamiento Científico, las dos comunes a todas las carreras) y otras 16 de la carrera en sí misma. Se cursa en la sede de Filosofía y Letra, ubicada en Puan 480, Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA). A diferencia de Letras, esta carrera está orientada a aquellas personas que quieran trabajar en el campo editorial.

La propuesta de Edición, carrera de la UBA

En el sitio web oficial de la UBA, se puede leer la propuesta de la carrera de Edición y sus objetivos.

Proporciona un sólido conocimiento del proceso editorial en su conjunto y de la industria y el comercio del libro (en papel y en soporte digital) y de las publicaciones periódicas e institucionales.

Brinda elementos para una reflexión madura sobre los principales problemas y desafíos de la industria editorial en nuestro país y en el mundo.

Combina una formación general humanística con un conjunto específico de vocabulario, conocimientos, destrezas y modos de negociar típicos de la actividad editorial.

Enseña a evaluar nuevas tecnologías y mercados, a planificar estrategias y a lograr ventajas competitivas en el marco de las oportunidades y necesidades cambiantes del campo editorial.

Plan de estudios de Edición en la UBA

CBC (primer ciclo de grado): 2 materias

Introducción al Pensamiento Científico (IPC) [Código: 40]. Introducción al conocimiento de la Sociedad y el Estado (ICSE) [Código: 24].

Segundo ciclo de grado: 16 materias