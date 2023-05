El ministro francés de Economía recibe críticas por publicar un libro que contiene tramos eróticos

En medio de la reforma de las pensiones que lleva adelante el presidente francés, Emmanuel Macron, su ministro de Economía y Finanzas, Bruno Le Maire, acaba de lanzar una novela con pasajes eróticos que levantaron un viento de objeciones en las redes sociales, no tanto por el contenido del texto en cuestión sino por el momento poco oportuno que eligió el funcionario para dar a conocer su libro, justo cuando Francia arde tras la aprobación de la controvertida ley que eleva la edad de jubilación.

Apenas unas semanas después de que Marlene Schiappa, la secretaria de Estado de Economía Social despertara también objeciones ruidosas tras aparecer en la portada de la revista Playboy hablando de feminismo y ataviada con la bandera francesa, el titular de la cartera económica decidió dar a conocer su decimocuarto libro, una novela titulada "Fugue americaine" (Fuga americana) que editó el sello Gallimard.

Le Maire es un personaje conocido en el cenáculo literario, tanto que inspiró uno de los personajes centrales de la última novela de Michel Houellebecq, "Aniquilación": el de Bruno Juge, un ministro de Economía y Finanzas que impulsa para las elecciones de 2027 a una estrella de talk-show de la televisión. Cuenta la leyenda que el narrador francés, con quien mantiene una amistad, tenía un retrato de Le Maire en su escritorio mientras escribía esta novela futurista.

Le Maire tardó cinco años en concluir su flamante libro, que la prensa gala anticipa como "una oda a la música, su gran pasión", con un relato en torno a la figura del pianista Vladimir Horowitz. Sin embargo, lo que ha llamado la atención no es la historia, sino el tono erótico de uno de sus extractos.

"La sensualidad forma parte de la vida, la vida sexual forma parte de la vida -explicó el ministro para hablar de su novela-. Es un relato bañado de sensualidad y hasta de erotismo". Lejos de entenderlo, en Twitter algunos lectores han criticado la forma de escribir del funcionario.

El revuelo por el contenido erótico del libro ha sido amplificado por el momento político que atraviesa la sociedad gala. El ministro de Economía y Finanzas lidia en estos días con un asunto más candente que su texto: la agencia de calificación crediticia Fitch ha rebajado la nota de solvencia para su país. Y esa mala noticia llega cuando el país está dividido e irritado por culpa de la reforma de las pensiones impulsada sin apenas diálogo por Macron, cuya popularidad decayó estrepitosamente.

"Fugue americaine" cuenta la historia de dos hermanos que viajan a Cuba en los años 40 para asistir a un concierto del legendario pianista Vladimir Horowitz. En uno de los capítulos, el escritor detalla brevemente una escena que algunos tildan de erótica, otros de pornográfica.

"Tras la regla, durante dos o tres días, me excito como nunca. Estoy empapada, dice ella. Se sube la camiseta gris, para enseñar sus senos. ¿Ves cómo se han hinchado, Oskar? (...) Me dio la espalda, se tendió en la cama. Me mostró la protuberancia de su ano. Ven Oscar, estoy dilatada como nunca. Si ella estaba loca de amor, yo estaba en éxtasis", se lee en uno de los tramos cuestionados.

Bajo el hashtag #jesuisdilatéecommejamais (traducción en francés de la última frase, "estoy dilatada como nunca"), en las redes, varios usuarios le objetan al ministro que su novela se haya publicado en plena crisis por la aprobación de la reforma de las pensiones, que prevé retrasar la edad de jubilación a los 64 años y que ha desatado la mayor crisis social en el país en décadas, al aprobarse con la oposición de casi todo el país.

Además del timing, también están los que le afean el estilo, le critican su vulgaridad en la descripción de la citada escena y dicen que tiene "el mismo talento para gestionar las finanzas del país que para la literatura".

Pese a las objeciones, "Fugue americaine" recibió buenas críticas: el diario Le Figaro, por ejemplo, la resume como "un himno a la música clásica". El problema, por llamarlo de algún modo, son esas líneas que algunos consideran demasiado arriesgadas o provocativas.

"Se puede tener una vida junto a la política y una vida fuera de la política", respondió Le Maire cuando le preguntaron por las objeciones a su obra. Y remató: "Entre la libertad y la censura, siempre he escogido la libertad".

Hijo de un ejecutivo de una multinacional y de una directora de colegio jesuita, Le Maire se ha criado entre las castas del poder francés. Pasó por la Escuela Normal y por la Universidad de La Sorbona, donde consiguió un grado en literatura francesa. Luego se graduó en el Instituto de Estudios Políticos de París en 1995 y al año siguiente fue aceptado en la Escuela Nacional de Administración, de donde han salido la mitad de los ministros de la V República.

Profesor de literatura moderna, como político de derechas lleva años trabajando en despachos de mucho poder, labor que ha compaginado desde siempre con la escritura. Tal vez porque en Francia las letras también son poder. "Somos la única nación en el mundo donde la literatura es una forma de poder", declaró alguna vez.

Con información de Télam