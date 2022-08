Recomendados editoriales: Fundidos a negro y Víctimas diversas, según sus autores

El Destape dialogó con los autores Blas Matamoro y Pablo J. Mateu sobre la novela Fundidos a negro y el libro de cuentos Víctimas diversas, sus respectivos lanzamientos.

Fundidos a negro, la reciente novela del reconocido escritor y activista argentino radicado en España, Blas Matamoro (publicado por por Blatt & Ríos), y Víctimas diversas, el libro de cuentos del escritor y guionista Pablo J. Mateu (publicado por Paradiso Ediciones) son lanzamientos editoriales con miradas sobre Argentina y la sociedad críticas, irónicas y plagadas de recursos poéticos en su narrativa. Un compendio de entrevistas a sus autores, quienes dialogaron con El Destape sobre sus creaciones literarias.

Blas Matamoro: "La necesidad de escribir es constante pero intermitente"

- ¿A partir de qué necesidad de escritura nace Fundidos a negro?

La necesidad de escribir es constante pero intermitente. Los motivos son oscuros y olvidables.

- ¿En qué o en quiénes se inspiró para escribir los personajes de su novela?

En general puedo hablar de una memoria de voces, de cosas oídas. También hay apócrifos de escritos como cartas y artículos de periódicos. Recuerdo momentos de memoria olfativa. En mi cuarto olía el tabaco de pipa que fumaba en Buenos Aires y al salir al jardín, la humedad era porteña.

- ¿Quiénes son sus referentes en la literatura rioplatense?

La lista es larga. Diría que para la Argentina, dos prototipos: Sarmiento, genialoide, autodidacta, lector voraz y caótico, híbrido en cuanto a los géneros, charqueado en la política menuda, imaginativo, libérrimo en cuanto al idioma; y Alberdi, talentoso, inteligente, político de lejos, lector ordenado de gabinete, respetuoso de los géneros, prosista pedregoso, más aplicado que imaginativo.

- ¿Cómo fue tu vínculo con Manuel Puig y Juan José Sebreli?

Con Sebreli somos amigos desde 1965, juntos hemos fundado en el '71 el Frente de Liberación Homosexual. Hemos mantenido una comunicación intelectual constante, coincidiendo o disintiendo pero sin afectar la amistad. Sudamericana acaba de publicar un libro de conversaciones, Entre Madrid y Buenos aires. En cambio, con Puig nos hemos visto de vez en cuando, sobe todo durante los años de plomo. Hablábamos de cine, casi siempre norteamericano de la época dorada.

Pablo Mateu: "Los libros siempre fueron un refugio ante mi poca vida social"

- ¿Es esta tu primera obra literaria?

No, escribí teatro, hice adaptaciones de Shakespeare y Lorca, escribí un libro de poesías y una novela de ciencia ficción distópica. Este libro de cuentos lo fui armando con retazos de momentos que fui pasando en la vida y personas que se cruzaron a ella. Todos los relatos tienen un componente satírico muy fuerte y exagerado.

- ¿Cuál fue tu primer contacto con los libros?

Desde muy chico leo. Tenía una biblioteca grande en casa, con muchos libros en francés. Me encantaban los libros de Filosofía. En mi caso, los libros fueron un refugio ante mi poca vida social.

- Sacar libros te permitió exponerte más ante el mundo

Sí, claramente. Eso y mi labor como profesor. Me encanta escribir para que otros me lean, más allá de que lo que escriba les guste o no. Lo que pasa es que, a veces, es difícil publicar porque el mercado es complicado y no siempre se puede llegar a esa instancia.

- ¿Te molesta eso?

Creo que es algo que no pasa únicamente con el mercado de los libros, sino en general. Pero en la literatura a veces observo cosas muy chatas que se promocionan en grandes editoriales.