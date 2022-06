Publican un libro con los articulos periodísticos de Haroldo Conti

En prensa (1955-1976), del sello de la Provincia de Buenos Aires Ediciones Bonaerenses, recopila la obra periodística del periodista y escritor argentino Haroldo Conti, secuestrado y desaparecido en la última dictadura cívico militar.

La narrativa de Haroldo Conti es un clásico, igual que su influencia en el campo literario argentino y latinoamericano. Pero sus escritos de diarios y revistas forman una obra paralela. En prensa (1955-1976), reúne varios artículos nunca antes compilados y publicados por el sello Ediciones Bonaerenses, proyecto editorial de la Provincia de Buenos Aires.

En sus artículos periodísticos y crónicas, Haroldo insinúa su apego a los pequeños héroes anónimos, su interés por el cine, su lealtad a la revolución cubana y a las víctimas de Trelew, el ímpetu por los viajes y la nostalgia por Chacabuco. "Hay un antecedente que publicó el Cultural de la Memoria Haroldo Conti -un rescate de testimonios contemporáneos de Haroldo y algunos comentarios sobre su obra- que sirvió como referencia al momento de pensar en este título, cuya novedad es que se centra exclusivamente en la cuestión periodística del autor", precisó Guillermo Korn, director de Ediciones Bonaerenses, en diálogo con El Destape sobre el lanzamiento.

"Además, pudimos recoger más de la mitad de los trabajos publicados que no habían tenido una publicación previa en libros, es decir, habían quedado alojados en los diarios y en las revistas de época pero no habían sido nunca recopilados hasta entonces. La dificultad central para armar el libro fue que no hay una bibliografía completa de la obra de Haroldo Conti y que, en parte, el proyecto se desarrolló en tiempos de pandemia, con lo cual las bibliotecas y las hemerotecas estuvieron cerradas durante mucho tiempo", agregó.

En el libro transitan varias facetas e interéses de Conti, como lo fue el cine. Sobre el espacio que tienen sus artículos de análisis y opinión en la materia, Korn señaló: "Hay notas que quedan un poco en la época, porque la discusión que propone Haroldo es con el cine de ese momento. Al mismo tiempo, participó en la industria, fue becario en una institución dedicada a las películas y tuvo una colaboración para que se llevara a cabo un registro fílmico de algunos de sus relatos de ficción".

La historia de Ediciones Bonaerenses

- ¿Cuál es la búsqueda del sello nacido en pandemia?

Por decisión del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires se inició un sello editorial público y estatal, con la intención de dar registro y espacio a autores, artistas plásticos, poetas, ensayistas y escritores de narrativa. La idea es que sea un canal para poder expandir el patrimonio cultural que tiene la Provincia.

Ediciones Bonaerenses es el primer sello editorial de la Provincia. Ya no son libros sueltos que se publican, sino que se empezó a pensar una identidad visual que de forma a un catálogo, a futuras colecciones, a imaginar conexiones posibles. No es un proceso fácil de realizar en medio de una pandemia.

- ¿Cuál es la llegada de las tiradas de libros?

Por el momento, la distribución de los títulos de Ediciones Bonaerenses está siendo en las bibliotecas públicas y bibliotecas populares de cada localidad, aunque se está trabajando en el poder llegar a las librerías. En muchos casos de localidades donde no hay o no abundan las librerías, las bibliotecas populares tienen la función de ser lugares donde se establece el punto de encuentro entre el libro y el lector.