Gustavo Abrevaya lanza El criadero, su nuevo libro de terror premiado mundialmente.

El martes 12 de agosto a las 18 horas la editorial BARDOS presentará la novela El Criadero, de Gustavo Abrevaya, en el Museo del Libro y de la Lengua (Av. Las Heras 2555). Esta cita imprescindible para los amantes de la literatura contemporánea, el terror y la narrativa argentina será presentada Cecilia Bona (Por qué leer) y acompañarán al autor en la mesa Luis Gusmán, Julieta Obedman y Carina Carriqueo. El encuentro contará, además, con un cierre musical a cargo de Ramiro Abrevaya.

El Criadero es una obra ganadora del Premio Boris Spivacow en 2003. Además, en el 2023, fue seleccionada por el diario The New York Times como uno de los diez mejores libros de terror publicados en inglés, consolidando así su reconocimiento internacional. Asimismo, la novela fue declarada de Interés para la Cultura y la Comunicación Social por la Legislatura de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Según dice Reynaldo Sietecase en la contratapas del libro, El Criadero es "una historia original, potente y muy bien contada". "Como los grandes maestros del género negro, Gustavo Abrevaya no tiene piedad ni hace concesiones. Este libro es un ticket a una pesadilla adictiva y disfrutable de principio a fin. Los protagonistas merecerían ser reclutados por Quentin Tarantino. Alvaro y Alicia, una pareja que emana erotismo, viajan en un cupé chevy que se descompone y los deja en un pueblo perdido donde vivirán una aventura alucinante", asegura.

Asimismo, cerró: "Él lo filma todo, ella goza y después desaparece. En su búsqueda desesperada Alvaro se cruza con un sacerdote mesiánico, la directora de un misterioso cotolengo, un truculento eviscerador, un abogado adicto, y más. Una coreografía de personajes complejos y fascinantes eficazmente construidos. El pueblo se llama Los Huemules: un escenario donde, cuando cae la noche, se reitera un extraño y siniestro ritual. El ritmo narrativo frenético y la atmósfera opresiva se complementan de manera virtuosa. El resultado es un notable thriller de terror que no defraudará al lector más exigente".

Sobre el autor

Gustavo Abrevaya (Buenos Aires, 1952) es un escritor y psiquiatra argentino. Su primera novela, El Criadero (Cámara Argentina del Libro, Argentina, 2003; Editorial Revolver, Argentina, 2017; Ediciones PG, España, 2018; Editorial Abril, Cuba, 2019 y Bohodón Ediciones, España, 2021), fue elegida por The New York Times como una de las diez mejores novelas de terror editadas en los Estados Unidos en el año 2023 (Schaffner Press, USA). Además, en 2003 obtuvo el premio Boris Spivacow por esa misma novela y publicó otras tres, Los Infernautas (Editorial Autores de Argentina, Argentina 2013 y Grupo Tierra Trivium, España 2021), El Enviado coescrito con Leonardo Killian (Editorial Punto De Encuentro, en su sello Código Negro, Argentina, 2016) y La Bala que Llevo Adentro (Vencejo Ediciones, España, 2022).

Coordinó, junto a Leonardo Killian, la antología “Las mil y una noches peronistas” (Editorial Granica, Argentina, 2019) y coordinó, junto a José Luis Muñoz, las colecciones “Juramento Negro” y “Juramento Erótico” - En España: “El origen del Mundo”- (Gogol Ediciones, Argentina, 2022; Vencejo Ediciones, España, 2022); y “MM”, sobre Marilyn Monroe (Vencejo Ediciones, España, 2023).