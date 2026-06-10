La polémica confesión de Rolo Sartorio sobre La Beriso: "Soy un solista con banda, el que figura soy yo".

Rolo Sartorio volvió a generar polémica con una serie de declaraciones sobre el presente de La Beriso, el funcionamiento interno del grupo y su mirada sobre la industria musical. El cantante aseguró que se considera "casi un solista con banda", una definición que rápidamente llamó la atención entre los fans del grupo nacido en Avellaneda.

La frase surgió cuando fue consultado por Clarín sobre su carrera paralela como solista y la posible reacción de sus compañeros ante ese proyecto. Lejos de esquivar el tema, Sartorio fue contundente: "Yo soy casi un solista con banda. Es así. El que figura soy yo", afirmó.

"Los temas son míos. Derecho de autor. Después es una banda", señaló durante la charla con el diario.

El músico también explicó cómo se maneja el proceso creativo dentro de La Beriso. Según contó, las canciones nacen de manera individual y luego son compartidas con el resto de los integrantes. "Los temas son míos. Derecho de autor. Después es una banda", señaló durante la charla con el diario.

Otro de los puntos más comentados de la entrevista fue su visión sobre la relación entre los artistas y el público. Sartorio aseguró que las nuevas canciones suelen tener menos impacto que los clásicos y que eso condiciona a muchas bandas a la hora de presentar material reciente. "La gente se enamora de un grupo por los primeros tres discos, después ya sacás discos porque te encanta sacar discos", sostuvo. Y fue todavía más lejos al agregar que "el público quiere escuchar siempre las mismas canciones".

"La gente se enamora de un grupo por los primeros tres discos, después ya sacás discos porque te encanta sacar discos", sostuvo Rolo Sartorio.

La reflexión no es nueva para el cantante. En distintas oportunidades había manifestado su frustración por la escasa recepción que suelen tener las producciones más recientes frente a los éxitos que marcaron una época. Aun así, reconoció que sigue componiendo de manera compulsiva. Según contó, pasa varias horas por día en el estudio que instaló en su casa y acumula canciones constantemente.

Sartorio también cuestionó el modelo económico de las plataformas digitales. "Spotify y YouTube te hacen llegar al mundo, pero te hacen llegar pobres", afirmó. Para el cantante, la enorme cantidad de reproducciones que puede acumular una banda no siempre se traduce en ingresos reales.

"Nosotros tenemos millones de visitas y eso sólo es una ilusión", agregó. Sus dichos se suman a los cuestionamientos que numerosos artistas vienen realizando en los últimos años respecto de la distribución de ganancias dentro del negocio del streaming.

Rolo Sartorio presenta su nuevo disco y regreso a los escenarios

Mientras continúa al frente de La Beriso, Sartorio avanza con su carrera individual. Recientemente presentó "Payaso", un nuevo adelanto de su próximo álbum solista titulado Antifaz.

Además, el cantante se presentará el próximo 1 de agosto en The Roxy Live, donde interpretará canciones de su nuevo material junto con parte de su repertorio solista.