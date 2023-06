Con eje en el litio, Tomás Saraceno entregará al Papa un mensaje de comunidades originarias jujeñas

El artista tucumano Tomás Saraceno, afincado en Berlín, anticipó hoy que, en el marco de una audiencia con el papa Francisco que afirmó tener programada para mañana, le entregará una carta de comunidades originarias de Jujuy en la que le piden al Sumo Pontífice apoyo en la lucha contra la extracción de litio.

"Como señaló el Papa Francisco hace 19 años, ahora, más que nunca, estamos unidos por la urgente necesidad de que se reconozcan las culturas indígenas y su forma de vida", sostuvo Saraceno en un comunicado, en el que anunció la audiencia privada que tendrá mañana Francisco y su intención de entregarle el texto de las comunidades originarias.

La visita de Saraceno al Vaticano será para participar este viernes de un encuentro del Papa con 200 creadores en la Capilla Sixtina, con motivo del 50 aniversario de la inauguración de la Colección de Arte Moderno y Contemporáneo y Contemporáneo de los Museos Vaticanos.

"Nosotros queremos quedarnos y continuar viviendo acá, tal como lo hicieron nuestros abuelos y dejar este lugar hermoso para las generaciones que vienen: un territorio sano y limpio. Queremos pedirle con mucho respeto a su Santidad que nos apoye en la defensa del territorio, y que nos proteja proclamando a la cuenca de Salinas Grandes y Laguna de Guayatayoc como santuario sagrado de los pueblos indígenas", señala el texto de las comunidades jujeñas que Saraceno entregará al Papa.

Además, agrega: "Sería muy hermoso encontrarnos con Usted para hacerle conocer nuestra lucha, y pedimos a nuestro Padre que nos conceda este sueño para que en algún momento podamos ir a visitarlo o cuando venga a la Argentina pueda visitar nuestra tierra".

El mensaje de las comunidades originarias al Papa adquiere hoy peculiar importancia en un marco signado por la violenta represión ejercida en Jujuy el fin de semana contra manifestantes que protestaban por la reforma constitucional impulsada por el gobernador Gerardo Morales, de Juntos por el Cambio.

En una carta que acompaña a la de las comunidades, Saraceno describe su vínculo con estas comunidades, junto a las que trabajo en el reciente Encuentro del Alfarcito, en Jujuy.

"El 25 de enero de 2020, en Salinas Grandes, durante la performance Vuela con Aerocene Pacha, por primera vez en la historia de la humanidad, La Comunidad Aerocene junto a muchas otras comunidades, realizaron un vuelo libre de combustibles fósiles, elevando el mensaje al aire de que 'El agua y la vida valen más que el litio'", reza la epístola de Saraceno.

Allí, el artista oriundo de Tucumán señala "cada vez más personas se unen para documentar estas injusticias" y menciona los casos de "James Cameron, hasta el Premio Nobel de la Paz Adolfo Pérez Esquivel, Mirá Colectiva, Aerocene, Caje Colectivo, abogados de derechos humanos, abogados ambientalistas, y muchos más".

"Se necesitan 2 millones de litros de agua para producir 1 tonelada de litio. No hay suficientes minerales en el mundo para sostener el estilo de vida de millonarios que siguen explotando innumerables países y poblaciones. Estas mismas injusticias son la razón por la que hicimos Fly with Pacha: Into the Aerocene", la pieza central de la muestra "Web(s) of Life", actualmente expuesta en The Serpentine Gallery de Londres, señala.

En ese marco, concluye: "Más allá de toda creencia religiosa, lo que está ocurriendo en la Argentina es increíble. ¡Extendemos esta invitación para apoyar a las comunidades contra las injusticias del gobierno de Gerardo Morales en Jujuy! ¡Sin justicia social, no hay justicia ambiental!".

Con información de Télam