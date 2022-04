Separación, abuso y difamación: qué pasó entre Johnny Depp y Amber Heard

Los actores mantienen un conflicto legal hace años, acusándose mutuamente de maltratos físicos, verbales y psicológicos. Un resumen de todo lo ocurrido y cómo avanza el juicio por difamación por USD 50 millones.

El actor estadounidense Johnny Depp mantiene un conflicto legal con su ex esposa Amber Heard, quien lo acusó por maltratos físicos, verbales y psicológicos, primero en un artículo publicado en 2018 en el Washington Post y luego, judicialmente. A partir de esta denuncia, Depp demandó por difamación a Heard por USD 50 millones y ella lo contrademandó por USD 100 millones. El juicio está ahora en su segunda semana y ayer declaró el actor en un tribunal del condado de Fairfax en donde aseguró que, aunque existieron discusiones, "nunca llegó a golpear a su ex pareja".

La conflictiva separación de Depp y Heard: cómo empezó todo

Depp y Heard se conocieron en 2009 en el set de la película "The Rum Diaries" y se casaron con 6 años de relación. Tan solo 15 meses después, firmaron los papeles del divorcio y la actriz lo denunció por violencia doméstica. Mostró públicamente algunas fotografías de su cara golpeada y, ese mismo año, un juez dictó una orden de alejamiento contra el actor.

La actriz de Aquaman denunció que su esposo la había golpeado con un celular en la cara y arrastrado del pelo por varios lugares de su casa; y también sostuvo que él tenía un problema con el alcohol y las drogas, por lo que se convertía en un "monstruo violento" cada vez que consumía. Por su lado, el actor que interpretó al pirata Jack Sparrow en Piratas del Caribe sostuvo que en realidad él había sido agredido por su entonces esposa y que las fotografías que Heard había difundido eran falsas y que "estaba comprobado por las cámaras de seguridad".

“He negado con vehemencia las acusaciones de la señora Heard desde que las hizo por primera vez en mayo de 2016 cuando fue al juzgado para obtener una orden de alejamiento temporal con moretones pintados que los testigos y las cámaras de vigilancia demostraron que no tenía la semana anterior”, se defendió el actor.

En medio del revuelo, el sitio de entretenimiento TMZ publicó un video en el que supuestamente Depp le lanza una copa de vino a Heard en medio de una violenta pelea en la cocina de su residencia de Los Ángeles.

En 2018, Heard publicó un artículo de opinión en el Washington Post, en el que hablaba sobre la situación de las mujeres que viven violencia doméstica y aseguraba que fue víctima de hostigamiento y perdió varios trabajos luego de denunciar haber sido víctima de agresión verbal y física por parte de Depp. Sin mencionar directamente el nombre del actor, escribió: "Me convertí en una figura pública que representaba el abuso doméstico, y sentí toda la fuerza de la ira de nuestra cultura por las mujeres que hablan".

Tanto Depp como Heard presentaron imágenes de golpes a la Justicia.

Un año después, Depp denunció a Heard por difamación, pidiendo US$ 50 millones como compensación por el artículo, y Heard presentó una contrademanda por difamación de US$ 100 millones. El actor afirmó que “la abusadora de la relación” era realmente ella, a quien también acusó de querer construir un “dosier” sobre su relación a fin de hacerse con una “póliza de seguros” y poder alinearse con el movimiento feminista #MeToo. También se difundieron audios en favor de Depp en donde se escuchaba a Amber admitir que había comenzado peleas contra él y que le había pegado.

El artículo de Amber Heard en el Washington Post.

El actor también demandó al portal británico The Sun, por decir que era un "golpeador de esposas". En el juicio, realizado en 2020, los abogados del grupo periodístico aseguraron que Depp "golpeó a su esposa Amber Heard, causándole lesiones importantes y, en ocasiones, llevándola a temer por su vida", citando pruebas, incluidas fotos, grabaciones de audio y mensajes de texto del propio actor de 12 de 14 episodios violentos que tenían a Depp como protagonista. Depp negó todo, pero el juez dijo en su sentencia que se había demostrado que las afirmaciones del periódico eran "sustancialmente ciertas", por lo que el actor perdió el juicio.

Johnny Depp perdió el juicio contra The Sun.

Ahora comenzó el juicio por difamación y, días antes, a través de sus redes sociales, Heard publicó un escrito en el que dijo que se alejaría de las redes por un tiempo y afirmó: "Nunca nombré a [Depp], sino que escribí sobre el precio que pagan las mujeres por hablar en contra de los hombres en el poder. Sigo pagando ese precio, pero espero que cuando este caso concluya, pueda seguir adelante y también Johnny".

"Siempre he mantenido un amor por Johnny y me causa un gran dolor tener que vivir los detalles de nuestra vida pasada juntos frente al mundo", escribió y agregó: “En este momento, reconozco el apoyo continuo que he tenido la suerte de recibir a lo largo de estos años, y en las próximas semanas me apoyaré en él más que nunca”.

Qué dijo Johnny Depp en su declaración

El actor Johnny Depp subió al estrado en un tribunal de Fairfax, Virginia, este martes, en su caso de difamación contra su exesposa Amber Heard. En su testimonio, reconoció que Heard y él tuvieron discusiones durante su relación, pero dijo: "Nunca llegué al punto de golpear a la Sra. Heard de ninguna manera ni he golpeado a ninguna mujer en mi vida".

Johnny Depp declaró en el juicio por difamación contra su ex esposa.

“Han sido seis años de momentos difíciles. Es muy raro cuando un día eres Cenicienta, por así decirlo, y después en 0,6 segundos eres Quasimodo”, admitió Depp en su declaración. También habló bastante sobre una infancia en la que el abuso físico de su madre era “constante”: dijo que le arrojaba ceniceros, lo golpeaba con tacones y teléfonos, por lo que se prometió que la crianza de sus hijos sería diferente.

En cuanto a Heard, Depp dijo que parecía “demasiado buena para ser verdad” al comienzo de su relación y dijo que está preocupado por sus hijos y la gente que cree en él. Por ello, demostró su profundo interes en mostrar qué fue lo que ocurrió. “Estoy obsesionado con la verdad”, afirmó y marcó: “Así que hoy es en realidad la primera oportunidad que he tenido de poder hablar sobre este caso”.

Amber Heard en el juicio

También dijo que todo el conflicto legal le provocó pérdidas financieras, incluida la eliminación de futuras películas de "Piratas del Caribe" después de haber liderado la franquicia durante 15 años. Su testimonio se reanudará este jueves.