Tim Burton canceló a Disney, dijo que es "un circo horrible" y se fue con Netflix

El director Tim Burton lanzó un picante descargo contra Disney -compañía donde filmó El extraño mundo de Jack, Frankenweenie y la live action de Dumbo- a pocos días de debutar con una nueva serie en Netflix.

El director Tim Burton declaró que no volverá a trabajar con Disney en futuros proyectos tras su horrible experiencia durante el rodaje de Dumbo, el remake en imagen real del clásico de animación que se estrenó en 2019. El director de Batman o Charlie y la fábrica de chocolate describió la experiencia de su último rodaje con la productora como "un circo horrible".

"Durante mi carrera, allí (en Disney) me han contratado y despedido varias veces... Lo que pasó con Dumbo es que me di cuenta de que mis días con Disney habían terminado. Me di cuenta de que yo era Dumbo, que estaba trabajando en un horrible circo y que tenía que escapar", declaró Burton a Deadline. El estadounidense afirmó que tiene problemas con todos los grandes estudios y sus respectivas franquicias a la hora de sacar adelante sus proyectos. "Se ha convertido en algo muy homogéneo, muy consolidado. Hay menos espacio para diferentes cosas", reflexionó Burton hablando de las grandes productoras en la actualidad.

Tim Burton, director de filmes tan icónicos como Edward Scissorhands, Ed Wood o Big Fish, lleva trabajando con Disney desde el comienzo de su carrera en el cine: En 1982 realizó el cortometraje Vincent, producido por el estudio, que se convirtió en el primer éxito de su larga trayectoria. Dos años después estrenó otro corto con ayuda de la productora, Frankenweenie (que en 2012 se convirtió en película). Este corto le costó su despido de Disney debido a la oscura naturaleza de la historia, poco apropiada para niños, lo cual se convertiría en el inconfundible sello de identidad de sus futuros trabajos.

Burton volvió a Disney en 1993 para producir El extraño mundo de Jack, la clásica película animada sobre la noche de Halloween dirigida por Henry Selick, que se convirtió en un gran éxito de crítica y público. En la última etapa del director trabajando para la gran productora estadounidense estrenó títulos como Alicia en el País de las Maravillas, el largometraje de Frankenweenie, Alicia a través del espejo (de la que fue productor) y la mencionada Dumbo, protagonizada por Colin Farrell y Michael Keaton.

Cómo será Merlina, la serie de Los Locos Addams creada por Tim Burton y lanzada por Netflix

El próximo proyecto de Burton será la serie sobre Merlina, el famoso personaje de la familia Addams. Merlina es una historia de misterio sobrenatural que narra los años de Merlina Addams como estudiante en la 'Academia Nunca Más', donde intenta dominar su nueva habilidad psíquica, frenar una monstruosa ola de matanzas que ha aterrorizado a la ciudad local y resolver el misterio del asesinato que envolvió a sus padres hace 25 años. Todo ello mientras navega por sus nuevas y muy enredadas amistades en 'Nunca Más'.

La primera temporada cuenta con ocho episodios con la producción ejecutiva y dirección general de Tim Burton. Catherine Zeta-Jones, Luis Guzmán e Isaac Ordonez completan el elenco de la familia Addams como Morticia, Homero y Pericles, respectivamente. Mientras que Gwendoline Christie (Directora Larissa Weems), Jamie McShane (Sheriff Galpin), Percy Hynes White (Xavier Thorpe), Hunter Doohan (Tyler Galpin), Emma Myers (Enid Sinclair), Joy Sunday (Bianca Barclay), Naomi J Ogawa (Yoko Tanaka), Moosa Mostafa (Eugene Ottinger), Georgie Farmer (Ajax Petropolus), Riki Lindhome (Dr. Valerie Kinbott), Christina Ricci (Marilyn Thornhill) y Fred Armisen (Tío Lucas Addams) cierran el reparto. La serie se estrenará en Netflix el próximo 23 de noviembre.