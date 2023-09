El calvario de salud de Angelina Jolie tras separarse de Brad Pitt: "A mis 48 años"

La actriz brindó una entrevista donde habló de su actualidad y reconoció que no está pasando un buen momento.

Angelina Jolie brindó una entrevista tras su separación de Brad Pitt, con quien estuvo 12 años de relación, y explicó cuál fue la razón de su paulatina salida del cine y por qué se la ve menos en la industria del entretenimiento, decisión personal que buscó conscientemente a sus 48 años. Además reveló el calvario de salud que está atravesando, hasta ahora desconocido por la prensa. "No siento que haya sido yo misma", reflexionó la reconocida actriz.

En una entrevista con Vogue, la actriz de Tomb Raider, Sr y Sra Smith y El coleccionista de huesos repasó algunos de los momentos más complicados de su vida profesional, sincerándose sobre la desaceleración que su carrera tuvo en los últimos años. "Todavía estoy entendiendo quién soy a mis 48 años. Supongo que estoy en transición como persona", indicó Jolie.

“Recientemente, pensé que me hubiera hundido en un camino mucho más oscuro si no hubiera querido vivir por ellos. Ellos son mejores que yo, porque tú quieres que tus hijos lo sean. Por supuesto, soy la madre, y espero un lugar seguro para ellos y esa estabilidad. Pero también soy de la que se ríen, y los veo tomar tantos aspectos diferentes de nuestra familia”, admitió la actriz que se divorció de forma escandalosa de Brad Pitt. "Me siento un poco deprimida estos días. No siento que haya sido yo misma durante una década. Solo acepto trabajos que no requirieran rodajes largos", agregó.

"Creo que parte de esto también fue terapéutico para mi trabajar en un espacio creativo con personas en las que confías y redescubrirte a ti misma. Espero cambiar muchos aspectos de mi vida. Y con este puedo mirar hacia adelante", admitió Angelina que ahora está enfocada en su nuevo proyecto de moda lejos de la actuación. En los últimos 10 años solo protagonizó seis películas, entre las que se destacan las dos entregas de Maléfica -donde encarnó a la villana de La Bella Durmiente-, Eternals, un fracaso de taquilla que fue su puerta de ingreso en el Universo Marvel, y su participación como actriz de voz en las películas de Kung Fu Panda.

Angelina Jolie acusó a Brad Pitt de maltratar a sus hijos: "Agarró del cuello a uno"

El enfrentamiento legal entre ambos comenzó a principios de 2022, cuando Pitt acusó a Jolie de violar los derechos contractuales del Château Miraval, un castillo con viñedos que ambos poseían en Francia. El intérprete alegó que ella vendió su mitad sin su consentimiento, pero el año pasado el equipo legal de Jolie interpuso una contrademanda revelando que las negociaciones con Pitt sobre la venta de su parte se interrumpieron cuando él le exigió que firmara un acuerdo de confidencialidad que le prohibía hablar sobre el maltrato físico y emocional hacia ella y su familia.

Según la contrademanda, "Pitt agarró del cuello a uno de los niños y golpeó a otro en la cara" y "agarró a Jolie por la cabeza y la sacudió" durante un altercado en un avión en septiembre de 2016. El abogado de Jolie afirma que la disputa comenzó cuando Pitt la acusó de ser "demasiado considerada" con sus hijos, lo que provocó que ambos empezaran a pelearse en el baño del avión.

"Pitt agarró a Jolie por la cabeza y la sacudió, y luego la agarró por los hombros y la sacudió nuevamente antes de empujarla contra la pared del baño. Pitt luego golpeó el techo del avión varias veces, lo que provocó que Jolie abandonara el baño", reza el texto legal. "Cuando uno de los niños defendió verbalmente a Jolie, Pitt se abalanzó sobre su propio hijo y Jolie lo agarró por detrás para detenerlo. Para quitarse a Jolie de encima, Pitt se tiró hacia atrás contra los asientos del avión e hirió a Jolie en la espalda y el codo. Los niños entraron corriendo y todos trataron de protegerse unos a otros. Antes de que terminara, Pitt agarró del cuello a uno de los niños y golpeó a otro en la cara. Algunos de los niños le suplicaron a Pitt que parara. Todos estaban asustados y algunos estaban llorando", añade la demanda.