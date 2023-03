Crisis en Marvel tras la salida de la argentina Victoria Alonso

La presidenta ejecutiva de Marvel y mano derecha de Kevin Feige abandonó la compañía y crece la incertidumbre sobre los pasos a seguir en "la casa de las ideas".

La ejecutiva argentina Victoria Alonso, uno de los nombres más importantes de todo Marvel Studios, abandonó la compañía tras 17 años de trabajo. Actualmente ocupaba el cargo de presidenta ejecutiva de producción física y postproducción, efectos visuales y animación, puesto al que ascendió en 2021.

Según informó The Hollywood Reporter no se revelaron las causas de la salida de Alonso de la empresa, si bien esta coincide con el reciente estreno de Ant-Man y la Avispa: Quantumania, que no cumplió con las expectativas de la taquilla. Tal y como informa la fuente, su último día en Marvel Studios fue el pasado viernes 17 de marzo. Más allá de no haber una versión oficial de los motivos que llevaron a su salida, circulan rumores que su relación con los equipo de VFX no sería la mejor y eso habría ocasionado rispideces y malestar entre ambas partes.

Alonso se unió a la compañía en el año 2006 como responsable de efectos visuales, uno de los aspectos más criticados en los últimos titulos de Marvel, y desde entonces participó en la producción de todas las peliculas y series del Universo Cinematográfico Marvel a excepción de El Increible Hulk. Desde Iron Man en el año 2008 desempeño las funciones de coproductora. En el año 2012 se convirtió en uno de los rostros principales del estudio al ser nombrada productora ejecutiva y lograr el éxito con la película Avengers.

La argentina fue durante 17 años la persona más importante de Marvel Studios después de Kevin Feige y Louis D'Esposito, así como una de las principales defensoras de la diversidad y la inclusión en la industria del entretenimiento. Unos ideales que manifestó públicamente en numerosas conferencias y declaraciones.

Qué pasará con Victoria Alonso tras su partida de Marvel

Su marcha de la empresa tomó por sorpresa a propios y extraños. Sin embargo, el pasado 2022 asumió por primera vez desde su llegada a Marvel la producción de una cinta externa a la franquicia, Argentina, 1985. El multipremiado filme fue nominado a los Oscar a mejor película internacional.

Antes de su llegada a Marvel Studios, Alonso había trabajado como productora de efectos visuales en películas como Big Fish, Como perros y gatos o El reino de los cielos. Por el momento se desconoce cuál será su próximo paso en el mundo del cine.