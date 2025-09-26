Reparto de "Mare of Easttown": quiénes actúan en la serie de HBO Max

Escena de "Mare of Easttown", la serie de HBO.

En 2021, la miniserie Mare of Easttown se convirtió en uno de los mayores éxitos de HBO y en una de las producciones más comentadas. Con un tono sombrío y un guion cargado de realismo, la ficción se sumerge en los conflictos de un pequeño pueblo de Pensilvania, Estados Unidos, donde un brutal asesinato despierta viejas heridas y secretos largamente guardados. La trama combina la investigación policial con un profundo retrato de la vida comunitaria y de los dramas personales que atraviesan a los personajes.

La historia sigue a Mare Sheehan, una detective local que carga con el peso de un caso sin resolver y con la presión de su vida personal en ruinas. El guion, escrito por Brad Ingelsby, consigue equilibrar el suspenso del crimen con el retrato íntimo de una mujer quebrada, que lucha por mantener en pie a su familia y por sostener su identidad en medio del dolor.

Elenco de "Mare of Easttown"

El elenco fue clave para el éxito de la serie, que contó con intérpretes de primer nivel que lograron construir personajes complejos y creíbles. A continuación, un repaso por cinco de los nombres principales:

Kate Winslet (Mare Sheehan): la ganadora del Óscar interpreta a la protagonista, una detective que investiga el asesinato de una joven mientras lidia con la pérdida de su hijo y con la tensión de una comunidad que deposita en ella sus esperanzas. Su actuación le valió un Emmy y elogios unánimes de la crítica.

Kate Winslet, como Mare Sheehan.

Julianne Nicholson (Lori Ross): amiga de la infancia de Mare y una de las vecinas más cercanas, Lori se ve envuelta en los acontecimientos del caso y, a la vez, debe enfrentar un drama familiar inesperado. Nicholson ganó también un Emmy por este papel.

Julianne Nicholson, como Lori Ross.

Jean Smart (Helen Fahey): la madre de Mare, un personaje que aporta ironía y momentos de alivio cómico, aunque también representa el peso de la tradición y de los vínculos familiares.

Jean Smart, como Helen.

Evan Peters (Colin Zabel): joven detective que llega para colaborar en la investigación. Su relación profesional y personal con Mare aporta frescura y dinamismo a la trama. Peters recibió un Emmy por su interpretación.

Evan Peters, como el detective Colin Zabel.

Angourie Rice (Siobhan Sheehan): hija de Mare, es una adolescente que lucha con su propia identidad y que representa el futuro de una familia marcada por la tragedia.

Angourie Rice, como Siobhan Sheehan.

Con tan solo siete episodios, la miniserie emblemática de HBO Mare of Easttown se ha consolidado como una obra compacta y contundente, donde las actuaciones brillan tanto como la intrincada investigación policial.