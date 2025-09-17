Poster de "Mare of Easttown" (2021)

Cuando en 2021 se estrenó Mare of Easttown, pocos imaginaron que esta miniserie se convertiría en una de las producciones más comentadas de HBO. Con apenas siete episodios, logró lo que muchas series de varias temporadas no alcanzan: cautivar a crítica y al público por igual. Protagonizada por Kate Winslet, la historia no solo ofrece un misterio policial cargado de tensión, sino también un retrato humano de una comunidad marcada por secretos, dolor y resiliencia.

La trama sigue a Mare Sheehan, una detective de un pequeño pueblo de Pensilvania, Estados Unidos. A primera vista, Mare parece una mujer fuerte, comprometida con su trabajo y con su comunidad. La serie muestra pronto que su vida personal está atravesada por heridas profundas: un hijo perdido en circunstancias trágicas, un matrimonio que termina y la compleja tarea de criar a su nieto en medio de disputas familiares. En ese contexto, la aparición del cuerpo de una joven madre sacude a Easttown y obliga a Mare a sumergirse en una investigación que la enfrentará no solo a un asesino, sino también a sus propios fantasmas.

¿Dónde ver "Mare of Easttown" online?

Para los espectadores que buscan engancharse con esta serie de misterio y tragedia, la serie está disponible en HBO Max, plataforma que concentra las producciones originales de HBO y que se puede contratar en su sitio web o aplicación, con posibilidad de verlo en televisores inteligentes, computadoras o dispositivos móviles. También figura en DIRECTV Go y Movistar Plus, opciones para quienes ya son clientes de esos servicios. Todas las plataformas ofrecen subtítulos en español y la posibilidad de reproducirla en alta definición.

Lo que distingue a Mare of Easttown de otras series policiales es su capacidad de entrelazar el suspenso con un retrato íntimo de la vida cotidiana. Los vecinos del pueblo no son simples testigos, sino piezas clave de una trama que habla de vínculos rotos, culpas compartidas y la dificultad de sanar viejas heridas. Winslet entrega una interpretación que le valió premios Emmy y el reconocimiento como una de sus actuaciones más memorables. A su lado, un elenco sólido compuesto por Evan Peters, Julianne Nicholson y Jean Smart aporta matices y profundidad al relato.

Kate Winslet protagoniza "Mare of Easttown".

Mare of Easttown es, en definitiva, una miniserie imprescindible para quienes disfrutan del género policial, pero buscan algo más que un simple caso por resolver. Aquí el misterio convive con una exploración profunda de la pérdida, la maternidad y la capacidad de resistencia. Una joya breve e intensa.