04 de febrero, 2025 | 13.24 Final explicado de "The night of", la serie de Max. The night of es una serie de ocho episodios que se ha consolidado como una de las favoritas en el catálogo de Max, destacándose en una plataforma repleta de contenido de alta calidad. La trama sigue al abogado neoyorquino John Stone (John Turturro) en su defensa de Nasir "Naz" Khan (Riz Ahmed), un joven estudiante de ascendencia pakistaní acusado del asesinato de Andrea Cornish (Sofia Black-D’Elia) en el Upper West Side de Nueva York. La serie profundiza en la investigación policial, los procedimientos legales y el sistema de justicia penal, ofreciendo una mirada cruda a la vida en la prisión de Rikers Island. Tras varios años de su final, este desenlace aún sigue generando debate, por eso, a continuación te lo explicamos. Final explicado de "The night of", la serie de Max En el episodio final de The night of, tras una extensa deliberación, el jurado no logra llegar a un veredicto unánime, lo que resulta en la liberación de Naz. Sin embargo, la serie no ofrece una resolución clara sobre la culpabilidad de aquel en el asesinato de Andrea. Aunque surge otro sospechoso principal, la narrativa deja abierta la pregunta: ¿es Naz culpable o inocente? The night of se convirtió en una de las series más destacadas del catálogo de Max. Riz Ahmed, en una entrevista con The Hollywood Reporter, describió el final como "drásticamente satisfactorio". Según el actor, la decisión de dejar el caso sin una conclusión definitiva, con la fiscal Weiss (Jeannie Berlin) y el detective Box (Bill Camp) investigando al novio de Andrea, fue "una forma muy elegante y agridulce" de cerrar la miniserie. A lo largo de la serie, el público es testigo de la transformación de Naz. Inicialmente presentado como un estudiante ingenuo, su paso por la prisión lo convierte en una persona diferente: se vuelve adicto a las drogas y se ve involucrado en un asesinato dentro de la cárcel. Esta evolución desafía las percepciones iniciales de los espectadores, generando dudas sobre su verdadera naturaleza. MÁS INFO HBO Max Estrenos de series y películas en Max en febrero 2025 Ahmed señaló que, a pesar de la ambigüedad, es bastante claro quién asesinó a Andrea, aunque muchos espectadores pueden no percibirlo. Independientemente de la autoría del crimen, Naz sale de prisión con "sangre en sus manos", ya sea por sus acciones directas o por las circunstancias que lo rodearon. The night of ofrece una reflexión profunda sobre el sistema de justicia penal y la transformación personal bajo presión. Su final abierto invita a los espectadores a cuestionar sus propias percepciones sobre la culpabilidad, la inocencia y la naturaleza humana. TWITTER

