Cómo empezó el romance de Chespirito con Florinda Meza: así es la versión real del inicio de la relación.

El estreno de Chespirito: Sin querer queriendo, la serie biográfica de HBO Max que narra la vida de Roberto Gómez Bolaños, no solo volvió a poner en primer plano la genialidad de uno de los comediantes más queridos de Latinoamérica, sino también despertó una fuerte curiosidad por su vida privada.

Particularmente, volvió a cobrar protagonismo su historia de amor con Florinda Meza, su compañera durante más de tres décadas y figura emblemática del universo de El Chavo del 8. Sin embargo, la propia Meza alzó la voz en redes sociales para advertir que la ficción distorsiona momentos clave de su vida junto a Chespirito. Por eso, es válido volver a la fuente más directa: la autobiografía del comediante, donde él mismo contó cómo nació ese vínculo.

Así empezó el romance entre Chespirito y Florinda Meza

La versión más auténtica del inicio de su relación se encuentra en Sin querer queriendo, el libro que Roberto Gómez Bolaños publicó en vida. Allí, relata con detalle cómo conoció y se enamoró de quien luego interpretaría a Doña Florinda.

Chespirito relató cómo comenzó su amor con Florinda Meza en su autobiografía, Sin querer queriendo.

Antes de convertirse en un personaje central en su elenco, Florinda Meza era una actriz en ascenso, contratada inicialmente por Lalo Alatorre. Desde sus primeras apariciones, destacó no solo por su talento actoral, sino también por su versatilidad: cantaba, bailaba, escribía y producía. Pero lo que más impactó a Gómez Bolaños fue su disciplina, una cualidad que valoraba profundamente.

Uno de los momentos que selló su admiración fue cuando Meza aceptó interpretar a Doña Florinda, un personaje que la obligaba a envejecer su apariencia para la cámara. Ese compromiso profesional, lejos de ser superficial, fue una muestra del temple con el que ella encaraba cada desafío.

El flechazo se concretó durante una gira del elenco de El Chavo del 8 y El Chapulín Colorado. Después de una función, el grupo se relajó en el bar del hotel, y al final de la noche, solo quedaron dos: “ella y yo”, escribió Chespirito. En ese ambiente íntimo, entre música suave y miradas cómplices, nació algo más. Habían bailado en otras ocasiones, pero esa noche fue diferente.

“La música me permitió tener a Florinda en una cercanía que rebasaba cualquier antecedente similar”, recordó en su libro. Al terminar el baile, rompieron el silencio: él le confesó su deseo y fue ella quien, con ternura, le propuso el primer beso. “¿Por qué no me besas a mí?”, le dijo. Así comenzó un romance que perduraría por más de treinta años.

La verdad detrás del final de su matrimonio y la visión de Florinda Meza

En su autobiografía, Gómez Bolaños también fue honesto sobre el estado de su matrimonio con Graciela Fernández. Admitió que la relación estaba deteriorada, con culpas compartidas, aunque se atribuía la mayor parte. Reconoció infidelidades durante las giras y un distanciamiento creciente. Cuando Florinda Meza llegó a su vida, el vínculo con su esposa ya estaba roto: había, según él, una “zanja” difícil de cruzar.

La relación con Meza creció de forma progresiva, hasta volverse imposible de ocultar. Al separarse, el comediante dejó todos los bienes inmuebles a su exesposa, asumiendo las consecuencias de su decisión.

Hoy, con el estreno de la serie, Meza se expresó con firmeza desde su cuenta de Instagram. Sostuvo que Sin querer queriendo no es fiel a la vida real. Cuestionó el enfoque melodramático de la ficción y defendió el legado profesional de su pareja. “No es su historia”, escribió, apuntando contra los hijos del comediante, productores de la serie. También criticó que se la retrate como un personaje conflictivo, cuando su vínculo con Chespirito se basó, según sus palabras, en el respeto mutuo y el trabajo en equipo.